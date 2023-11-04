【大行點睇】建銀：降A股日均成交額至8750億人幣 行業首選中信證券 目標價21元

建銀國際發表報告，指「中央金融工作會議」於10月30日至31日召開，為資本市場設定了雄心勃勃的目標。在預期進一步政府支持的情況下，A股和H股今年以來的表現超過了MSCI中國指數分別達到22%和9%，中信證券（06030）為行業首選，給予「跑贏大市」評級及目標價21元。

報告指出，再次令人失望的第三季度。整體行業歸屬於母公司的淨利潤按年下降8%，按季下降25%，至178億元人民幣，較該行的預期低15%。國泰君安（02611）（增長40%）、華泰證券（06886）（增長24%）、廣發證券（01776）（增長23%）的盈利增長表現最佳，主要得益於低基數效應。

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行業收入按年下降6%，按季下降18%，至635億元人民幣，較該行的預期低11%。投資收益（按年增長41%，按季下降27%）比該行的預期低28%，無法彌補低迷的證券交易收入或證券承銷收入。淨利潤率收縮至28.1%（按年下降0.7個百分點，按季下降2.9個百分點），而財務槓桿率按季保持平穩。

報告指出，2023年A股市場交投放緩。上證綜指和深證成指今年以來分別下跌了3%和6%，A股市值下降了9%，至72萬億元人民幣，相當於國內生產總值的57%（自2015年以來的平均水平為65%）。年均成交額同比下降6%，至8,850億元人民幣。

基於第三季度疲軟的業績，建銀調低了目標日均成交額的預期，從9,100億元降至8,750億元人民幣，意味著預測未來第四季度的目標日均成交額約為8,300億元人民幣。

該行將整體券商股2023年至2025年盈利預測下調了12%（2023年）和9%（2024年），以反映較低的收入增長率（2023年下調5%，2024年下調6%）。因此，該行將券商股的目標股價相應下調了最多13%。

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記者：李兆明