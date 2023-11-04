艾伯塔省威脅退出退休金計劃 恐增加拿大經濟不確定性

加拿大艾伯塔省（Alberta）計劃退出加拿大退休金計劃（CPP），可能轉移該計劃逾半資產。加國聯邦政府財長方慧蘭（Chrystia Freeland）警告，艾伯塔省一旦退出CPP，將增加該國經濟不確定性。

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艾伯塔省石油資源豐富，有2,100萬居民參與CPP計劃，涉及超過5,750億加元（約3.3萬億港元）資產。

省長史密斯（Danielle Smith）領導的聯合保守黨（UCP）政府啟動諮詢程序，研究該省是否應該考慮退出CPP。

方慧蘭與各省財長舉行電話會議商討此事，其後表示如果艾伯塔省威脅退出CPP，加拿大將面臨日益嚴峻的經濟不確定性。

省政府周四（2日）晚發聲明指，將保證該省新計劃可提供與CPP持平或更低的繳費率，及提供相同或更好的福利。

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艾伯塔省計劃在2025年舉行全民公投，一旦通過就會尋求撤回資產。根據省政府委託進行的一項研究，該省在2027年有權獲得53%的CPP資產。

方慧蘭不認為該省可分走53%的CPP資產，又指艾伯塔省政府需就民眾如何在加拿大任何地方生活工作，而不危及他們的退休生活下進行談判。

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責任編輯：鄭錦玲