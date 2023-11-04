【以巴戰爭】以國繼續全力攻加沙 直至哈馬斯放人質

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抵達以色列，呼籲以方暫停在加沙（Gazad）的軍事行動。但以國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）拒絕暫停戰鬥，揚言會繼續全力進攻加沙，直至全部人質獲釋。

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美國希望以方暫停戰鬥，能讓人道主義援助送達加沙，並有助談判以釋放被巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）挾持的人質。

布林肯與內塔尼亞胡會晤，並於特拉維夫舉行的記者會上形容雙方討論一些合理問題，包括如何在暫停戰鬥期間最大限度提供人道援助、與釋放人質聯繫起來、確保哈馬斯不會利用停戰或援助為自己謀取利益。

不過內塔尼亞胡其後發表電視演説，明確表示以色列將繼續全力使用武力，拒絕在不釋放人質下臨時停火。

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另外，哈馬斯控制的加沙衛生部周五（3日）晚報稱，當地最大醫院外的救護車車隊遭遇空襲，造成15人死亡及60人受傷。

以色列國防軍（IDF） 表示，軍方向一輛由哈馬斯使用的救護車發動空襲，並指多名哈馬斯恐怖分子在攻擊中喪生。

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責任編輯：鄭錦玲