【新能源車】蔚來將裁減1成職位 料11月完成 李斌：未來兩年是競爭最激烈階段

蔚來（09866）董事長兼行政總裁李斌發表全員信回應裁員傳聞，稱公司將裁減約1成職位，具體調整會在11月內完成。

蔚來股價在美股交易時段升5.7%，收報8.23美元。

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間【見下頁】

【延伸閱讀】【小米1810】小米14好賣過iPhone15Pro 打破4大電商平台近一年國產手機紀錄【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

根據李斌信中所言，「未來兩年會是汽車行業變革競爭最激烈的階段，外部環境充巨大的不確定性。今年我們交付了5款全新產品，在成交價30萬以上純電市場獲得了40%以上的市場份額，但綜合表現離預期目仍有差距。要想贏得決賽的資格，必須進一提高執行效率，並確保關業務有足夠的資投入。」

他同時在信中提到3個確保和2個提效，包括：確保核心關鍵技術的長期投入，保持技術與產品的領先優勢；確保銷售與服務能力能夠應對激烈的市場競爭；確保3個品牌9款核心產品的如期上市。

組織提效合併重複建設的部門與崗位，變革低效的內部工作流程與分工，取消低效崗位；資源提效，推遲和削減3年內不能提升公司財務表現的項目投入。

【延伸閱讀】李寧下調今年銷售指引 券商大降目標價 股價最多挫2成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【青姐話】築緊底？ 再尋底？

同場加映：【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明