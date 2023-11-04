【數碼港元】工銀亞洲：完成數碼港元先導計劃首階段測試　逾9成受訪用戶肯定離線支付設計

工銀亞洲表示，作為首批入圍金管局「數碼港元」先導計劃銀行，今年9月完成先導計劃下離線支付項目的場景測試，並進行問卷調查。經整理分析後，參與體驗的商戶及消費者對今次場景測試反應積極，接受程度高，逾9成受訪者對相關的離線支付設計給予正面評價。

工銀亞洲的離線支付項目特別推出「模擬數碼港元」實體卡，交易僅需0.2秒即可完成。實體卡可為長者及小童等不擅長操作電子設備的群體提供一個易於使用的電子支付渠道，其顯示功能亦可讓用戶即時查看交易金額和錢包餘額，令支付流程更透明。今次測試合共邀得十多間商戶和逾百位消費者參與，覆蓋慈善團體、街市商戶、零售商戶、醫療機構及交通運輸五大場景。

調查結果顯示，超過9成受訪者對該行「模擬數碼港元」實體卡的交易體驗表示滿意。此外，76%的受訪者對帶有顯示功能的實體卡表現出較高接受度，由此凸顯該項技術的應用潛力龐大，其便利性及易用性亦有利於向公眾進行推廣。

該行表示，將根據場景測試和問卷調查結果，以及商戶反饋意見優化項目，持續研究數碼貨幣資金在不同場景的可用性，以及整體用戶體驗、交易及結算效率，並豐富錢包類型，以切合用戶的不同需求。

相關文章：

【數碼港元】工銀亞洲特製顯示餘額實體卡 近日完成數碼港元離線支付場景測試