【美股追蹤】十年債息跌穿4.6厘 美股連升5天 創6月份以來最佳

美國10月份就業就據低於市場預期，預視經濟或正在降溫，10年期國債孳息率回落至4.6厘以下，美股三大指數周五（3日）均錄得上漲。

道瓊斯工業平均指數升222點，或0.7%，收報34061點；標普500指數升0.9%，至4358點，創下自6月以來的首個連續五個交易日上漲。納斯達克指數上漲1.4%，至13478點。

週五公布的10月份就業報告低於預期，顯示聯儲局遏制通脹、降溫經濟的努力可能正在生效。10月份美國新增就業人數為15萬，低於預估的增加17萬人，也低於9月份的29.7萬。失業率上升至3.9%，預期為持平於3.8%。10月份平均時薪也低於預期，月度上漲0.2%，低於預期的0.3%增幅。

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在就業報告數據表現不佳以及平均時薪增長放緩的影響下，債券孳息率下跌。10年期美國國債收益率下跌超過9個基點，至4.57%，低於上個月的5%高點。2年期國債收益率下跌13個基點，至4.8%。

投資者對聯儲局加息行動的擔憂減輕，使得股市本周取得可觀的收益。道瓊斯工業平均指數上漲5.07%，創下自2022年10月以來的最佳表現；標普500指數上漲5.85%，納斯達克指數上漲6.61%，這是自2022年11月以來兩個指數的最佳表現。

Global X投資組合策略師Michelle Cluver表示：「從股市的角度來看，這一數據減輕了對通脹和利率問題的壓力，同時仍反映出一個強勁的勞動力市場，新增就業速度超過了約10萬的中性增長率。」

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記者：李兆明