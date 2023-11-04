【儲局官員】博斯蒂克：就業數據符期望　經濟走勢似表明無需再加息

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）在最新一輪就業數據公布後表示，經濟目前的走勢似乎表明無需進一步加息，惟從現在到下次議息會議之間，仍有很多事情要發生，「我們將得到一些就業數據，我們將得到一些通脹讀數，這些數據將告訴我們，並給我們更多關於經濟發展的訊號」。

美國當地時間周五（3日）公布數據，10月非農就業人口新增職位跌至15萬，遠低於預期的18萬；失業率升至3.9%，高於市場預期3.8%，失業人數達650萬人，按月增2.2%，影響失業率上升。消息公布後，美匯指數曾挫逾1%，失守105水平，收報105.07。美國10年期國債孳息率收報4.557厘，一周前為4.846厘，是3月以來國債收益率的最大單周跌幅。

就業報告公布前，聯儲局本周早些時候將短期利率目標維持在5.25至5.5厘的水平，是自7月下旬以來的水平。聯儲局保留了進一步加息的選擇權，但大多數投資者認為聯儲局不會進一步加息，而就業數據似乎有助於支持聯儲局不採取進一步行動。

對於就業市場最新情況，博斯蒂克稱感到滿意，指有關數據水平與其一直以來的展望一致，顯示儲局政策確實開始在經濟中發揮作用，「能幫助我們以最小的痛苦實現2%的通脹目標」。

卡什卡里：不希望對就業報告反應過度

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里（Neel Kashkari）則表示，雖招聘放緩對央行來說是值得歡迎的消息，讓儲局官員更加確信經濟正在恢復平衡，「但我不想對一份就業報告反應過度」，認為僅一個月數據未足以作為結束加息周期的理據。

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編輯：胡學能