【可持續發展】東薈城名店倉夥80 後環保建築師　打造「玻光蝶影」藝術裝置

全球關注可持續發展的綠色生活，東薈城名店倉與3 位80 後本地環保建築師黃鋈暉（Arnold Wong）、陳俊宇（Keith Chan）及葉希芃（Stephen Ip）合作，合作，建造造糅合建築美學及環保元素的年度可持續發展企劃「琉璃永續」，配合太古地產「2030 可持續發展策略」，貫徹社區營造、資源管理及循環再造，以及生物多樣性，透過環保與藝術融入生活。

色彩斑斕的「玻光蝶影」藝術裝置，由11 月1 日起於場內展出，為顧客帶來國際級水準的視覺享受。

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東薈城總經理馮靜汶表示，透過提醒市民保育大嶼山的蝴蝶生態，希望大力提倡綠色可持續生活。「希望透過半透明的蝴蝶，於不同時間及不同角度創造出變化多樣的視角及光影效果，不但於商場展示出建築設計美學的獨有特徵，為煩囂的生活帶來煥然一新的感覺，更為社區打造獨一無二、充滿大自然氛圍的「璃」想角落。」

整個項目分為多個部分

從場內收集超過800 公斤玻璃

以其中200 公斤可回收玻璃升級再造而成的600 隻玻璃蝴蝶，創作蘊含大嶼山區內稀有蝴蝶保育概念的「玻光蝶影」藝術裝置

與社企「遊沐」聯手打造3 小時獨家保育深度遊「蝶影仙蹤—療癒之旅」

創造「第二生命」的「綠『惜』創意工作坊」以及鼓勵顧客自備食物容器的「綠『惜』消費獎賞」

6月開始收集廢棄玻璃樽

自今年6 月起，商場於超過60 間餐飲商戶及2個場內玻璃樽回收箱，分階段收集超過800 公斤的廢棄玻璃樽作為設計原料，並誠邀3 名環保建築師為其中200 公斤可回收玻璃樽升級大改造，幻化成美感滿溢的巨型藝術裝置。

製作團隊將收集回來的玻璃樽運送往元朗工場，小心揀選出透明樽瓶以清洗乾淨，去除樽蓋及招紙後以機器打碎成為合適尺寸的碎片；碎片及所需材料從收集、壓碎、上色並重塑等歷時5 個月的工序，製造成不同顏色的玻璃蝴蝶翼，600 對蝴蝶翼通過特別設計的金屬扣件各自形成自然飛舞的形態，最後通過鋼索及鋼環串連成環型的大型藝術品，於東薈城名店倉天窗的自然光綫下閃爍舞動。

編輯：梁巧恩

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