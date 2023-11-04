【高息股】太古地產首三季 各商場零售銷售額全升

太古地產(01972)公布季度營運數據。旗下本港、內地及美國各商場首9個月的零售銷售額全錄增長。本港方面，太古廣場及東薈城名店倉零售銷售額首三季較去年同期上升超過50%。三大商場維持完全租出。旗下內地六個商場於2023年首三個季度的零售額繼續錄得顯著回升，位於北京和成都的商場人流更於暑假、中秋節和國慶長周末錄得大幅增長。北京頤堤港及廣州太古匯出租率同達100%。

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辧公樓方面，太古廣場及太古坊首9個月租金分別下調13%和8%。太古地產表示，儘管香港辦公樓市場環境充滿挑戰，旗下辦公樓物業組合表現仍然堅穩，其中，太古廣場、港島東中心和太古坊一座的租用率維持在百分之九十中至尾的高水平。經濟環境不穩定令辦公樓市場的需求受壓，供應量增加亦為租金水平帶來下行壓力，此等因素令部份企業選擇搬遷以節省租金開支，或趁機升級辦公空間，選擇地理位置、辦公大樓的整體質素、ESG認證和設施配套方面更優質的辧公樓。

另外，集團將繼續根據公司港幣1,000億元投資計劃，致力擴展內地業務。公司早前宣布投資兩項分別位於上海洋涇地塊及前灘21號地塊的項目，並將發展為大型綜合發展項目。

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