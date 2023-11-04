【印度創科】印度跨國SaaS公司Zoho 用戶數目突破1億 客戶關係管理引入ChatGPT
科技 11:00 2023/11/04
印度創科近年發展迅速，跨國SaaS公司Zoho的用戶已突破1億，11月初更在香港舉行年度用戶大會Zoholics。
Zoho已將AI引入其核心範疇，包括客戶體驗、客戶私隱、客戶價值。並將生成式AI
引入其CRM、Desk、Wrirter及Cliq內。
CRM與生成式AI
- 從客戶記錄中提取並概述關鍵訊息
- 對進行中的交易進行預測分析
- 從頭建立個性化郵件和範本
- 檢查內容的語法錯誤
Desk與生成式AI
- 自動總結收到和發出的發票
- 根據客戶所提出要求的語氣分析其情緒
- 從資料庫文章產生自動回覆
- 如果資料庫內容不足，則可啟用開放式領域數據（Open Domain Data），從可公開取得的信息中生成最佳回覆
Writer與生成式AI
- 提供標題和更佳字詞替換建議
- 有需要時修改標點符號和縮短內容
- 在Writer中提出問題，並將答案整合到文件中
Cliq與生成式AI
- 在輸入訊息時隨時使用ChatGPT
- 解釋收到的訊息內容，以加快回應和分析速度
- 將一連串訊息轉換為可共享的大綱
- 縮短或總結回應內容，令溝通更清晰
編輯：梁巧恩
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