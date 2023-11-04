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【印度創科】印度跨國SaaS公司Zoho　用戶數目突破1億　客戶關係管理引入ChatGPT

科技 11:00 2023/11/04

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印度創科近年發展迅速，跨國SaaS公司Zoho的用戶已突破1億，11月初更在香港舉行年度用戶大會Zoholics。

Zoho已將AI引入其核心範疇，包括客戶體驗、客戶私隱、客戶價值。並將生成式AI 
引入其CRM、Desk、Wrirter及Cliq內。

CRM與生成式AI 

  • 從客戶記錄中提取並概述關鍵訊息 
  • 對進行中的交易進行預測分析 
  • 從頭建立個性化郵件和範本 
  • 檢查內容的語法錯誤 

 
Desk與生成式AI 

  • 自動總結收到和發出的發票 
  • 根據客戶所提出要求的語氣分析其情緒 
  • 從資料庫文章產生自動回覆 
  • 如果資料庫內容不足，則可啟用開放式領域數據（Open Domain Data），從可公開取得的信息中生成最佳回覆 

 
Writer與生成式AI 

  • 提供標題和更佳字詞替換建議 
  • 有需要時修改標點符號和縮短內容 
  • 在Writer中提出問題，並將答案整合到文件中 

 
Cliq與生成式AI 

  • 在輸入訊息時隨時使用ChatGPT 
  • 解釋收到的訊息內容，以加快回應和分析速度 
  • 將一連串訊息轉換為可共享的大綱 
  • 縮短或總結回應內容，令溝通更清晰 

編輯：梁巧恩

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