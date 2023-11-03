【宏觀術數@iM網欄】11月份天星組合橫發橫破、風起雲湧

▲ 11月14日天王星沖日

上期以《推背圖》預測來年踏入九運後一些可能性，並藉數學分析估計卦象可能發生年份，來看「黑免走入青龍穴」卦象發生於今、明兩年之機會。接續的第四十五和四十六象，雖然排列在後也值得留意的，傳說現時流行的《推背圖》版本次序經過皇朝君主故意混亂，以免於民間普傳對帝國不利，再加上卦象時序又可重疊，故此值得加以研究。剛巧現時世界大局風起雲湧，歐洲和中東地區戰事持續，本地經濟復甦又強差人意，恆指於一萬七、八千點間浮沉，季度負資產宗數已超過一萬，未來前景難免帶些許憂慮。

近日涼風輕輕送爽，提醒著過幾天11月8日立冬時節到來進入亥月。熟悉干支曆的朋友們可能會知道，明年為甲年，感覺上甲月首月應是甲月，實際上最接近的甲子月都是在之前一年的十一月份（即是約新曆12月7日左右），當中別有術數玄機存在，亦有術數流派索性以十一月份轉換年柱。

簡單而言，下月份立冬節後便是「癸卯年、癸亥月」，天干癸干重疊和地支亥又屬水，整體而言為水旺生木的格局，以水旺為主，水可主資金流動又主變動不定。命格五行利水且為財星的朋友較有利外，個人投機便得小心市場波動較大和留意資金流向。

按太陰曆到11月13日後，癸干四化星破軍化祿、貪狼化忌流年和流月份重疊，力量加倍，筆者常以「東作西成」去形容這個，本身便帶有大起大落波動之象，就如豪賭容易贏家全勝，亦可以突然「一鋪清袋」總之波動幅度必定較大，加上立冬水旺將更形動盪，並且亦宜多留意國外形勢的影響。破軍星情主創新，於個人命運可主創業或創新科技，但都帶辛勞性質，配合必然遇上貪狠化忌這「拍擋」，若果想走精面就反市容易由成變敗，星曜重疊情況會更為明顯。

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若果再參考下月天星盤，有兩個值得留意的天星組合：一為土星和暗月相沖，另一個為行星沖日。前幾期分析下半年星盤時有提及過宜多留意和月相關連的星象影響，是次暗月正是其中之一，並且會受水星的不良影響，月內宜留心匯率和外地資金流走對市場帶來不利，外幣投資則留心英磅的波動和涉及英國的投資，詳細星占學原因較為複雜。而對本地來講，地產市道和樓市相信仍會較疲弱。

至於行星沖日分別為11月3日（立冬前）的木星沖日和11月14日的天王星沖日，兩者在流月星盤中都有發揮影響力。天王星受沖並處於本地流月星盤重點位置，正好符合破軍化祿的特式，多變化或作新嘗試反而較易帶來「搵快錢」機會，但要留意傳統科網和虛擬貨幣於此星象反市不利，並容易帶來突然其來的損失。而太陽星（日）於星占代表男性領導人物，在本港星盤也處於重點位置，對社會領導人物易帶來不良沖擊，國際間則易有男性領袖人物被迫退位或下台等情況。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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