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【泰加停牌】泰加保險：不會繼續將阿聯酋子公司注入集團　吳宇辭任主席

股市 22:21 2023/11/03

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【泰加停牌】泰加保險：不會繼續將阿聯酋子公司注入集團　主席吳宇辭任

泰加保險 （06161） 上月宣布暫時中止阿拉伯聯合酋長國的保險業務，直至取得相關批准及許可。泰加最新指，由於當地政府已更改許可規則，相關必要的當地登記程序未能在原有保險業務下完成，泰加決定不會繼續將阿聯酋子公司注入集團。

泰加又指，將繼續盡最大努力探索取得擔任保險中介機構的批准及許可。若公司成功枝得批准及許，將恢復其保險業務。

泰加保險控股今年3月初披露，大股東吳宇向公司饋贈資產淨值8.4萬港元的阿聯酋保險公司予泰加，但前提是泰加保險控股要完成必要的當地登記程序，吳宇才會將該阿聯酋保險公司注入集團。

值得留意是，吳宇已提出辭任主席兼非執行董事，自11月3日起生效。辭任主因他決定投入更多時間於其他業務承擔。

至於保險服務解決方案業務，泰加指，已與數家香港及中國保險中介機構及金融服務公司取得或正落實服務合約，合約總金額超過6,000萬元。自開啟保險服務解決方案業務以來，直至今年10月底止，集團已確認收益約1,000萬元。因此， 集團對保險服務解決方案業務的前景保持樂觀。

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編輯：袁諾曦

港股 泰加保險（06161）
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