【餓「新」嘗啖＠iM網】乾杯！ 以五糧液的烈 配她的勇

人的一生總是在不斷的追求，有人追新，有人求舊，有人勇於挑戰，有人安於現狀，這之間沒有對錯，也不較誰強，自己的生活自己選擇。只是，遇到敢於面對挑戰、追求夢想的朋友，總想為他們打打氣，畢竟這需要強大的勇氣和毅力。

認識多年的瑪姬，是電台DJ也是節目主持，大小場合都見到她的倩影，但朋友們都知道她熱愛唱歌，一直沒間斷地跟老師學唱歌（雖然覺得她自己就夠資格教唱），跟唱家班的朋友在網上開LIVE自彈自唱，她還是第一屆聲夢的評判之一。

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有一天，她告訴我們，自己有個夢想，就是站上舞台，開屬於自己的演唱會。當時也沒太在意，想跟做畢竟是兩碼子的事，然後又有一天她淡然地說：「我12月9號在麥花臣球場開演唱會啦。」真的有些激動，外表溫柔的她竟如此堅強，說到做到！

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前段日子她找來友人Cousin Fung為她寫歌，T-Rexx填詞，單曲《重頭感覺》道出心聲：人到中年回望過去是否帶有遺憾，若然重頭感覺一次又會有何抉擇？毅然自資開一場演唱會圓自己的夢，身邊的友人笑她儍，但她衝破重重關卡，愈戰愈勇。

這天我們一班朋友在五糧液大酒家吃飯，52度五糧液的純與烈，正好突顯了瑪姬追夢的純粹與勇氣，非常匹配。

雖然己不是第一次吃，但仍然很喜歡他們的生醃膏蟹，鮮美的膏蟹，搭配獨家醃料醬汁，令鮮味的膏蟹更加有層次，絕對是一道令人難以忘懷的美食。

灌漿蘿蔔和普寧豆腐都很不錯，炸得香口而不油膩。前者保持了蘿蔔脆嫩的口感，餡料則充滿了濃郁的香味。後者外層炸至金黃酥脆，內裏卻保持著豆腐的軟嫩口感。

金牌卥水拼盤是家的經典名菜，計有鵝肝、鵝片、豬大腸，鹵得相當入味，尤其喜歡鵝肝與鵝腸，前者甘腴粉嫩，後者爽脆肥美，與掌翼一樣，最宜用來佐酒。

梅子蒸馬友亦有驚喜，選用1斤多重的馬友，以梅子、檸檬汁、砂糖、及辣椒仔來蒸，非常惹味。糖醋煎麵是潮汕的特色主食，這天我們吃的是太極黃金煎麵，更有特色，麵身脆口，點糖點醋，各有不同味道，加在一起，味道可不止酸和甜，還有她附加的化學作用。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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