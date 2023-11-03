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【港交所388】立法會11月15日恢復二讀 聯交所最快17日下調印花稅稅率

股樓投資 21:21 2023/11/03

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港交所（00388）旗下聯交所向交易所參與者發通告，下調印花稅條例草案預期將於11月15日在立法會恢復二讀辯論，預期最快於17日將實施印花稅稅率調整，呼籲交易所參與者要因應下調印花稅採取優化經紀自設系統、後勤系統、相關應用程式及運作設備等合適行動。

港交所周五（3日）收報285.6元，升3.6%，成交額16.4億元。

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特首李家超在上月25日公布的施政報告中，提出下調股票印花稅，由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，下調至0.1%。政府亦於同日把條例刊憲，徵求立法會通過條例草案。

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記者：李兆明

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