【港交所388】立法會11月15日恢復二讀 聯交所最快17日下調印花稅稅率

港交所（00388）旗下聯交所向交易所參與者發通告，下調印花稅條例草案預期將於11月15日在立法會恢復二讀辯論，預期最快於17日將實施印花稅稅率調整，呼籲交易所參與者要因應下調印花稅採取優化經紀自設系統、後勤系統、相關應用程式及運作設備等合適行動。

港交所周五（3日）收報285.6元，升3.6%，成交額16.4億元。

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間【見下頁】

【延伸閱讀】【小米1810】小米14好賣過iPhone15Pro 打破4大電商平台近一年國產手機紀錄【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

特首李家超在上月25日公布的施政報告中，提出下調股票印花稅，由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，下調至0.1%。政府亦於同日把條例刊憲，徵求立法會通過條例草案。

【延伸閱讀】李寧下調今年銷售指引 券商大降目標價 股價最多挫2成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【青姐話】築緊底？ 再尋底？

同場加映：【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明