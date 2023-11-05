【人才荒】機器學習改善招聘流程　求職平台Moovup：港職位空缺持續增

▲ Moovup共同創辦人邱力迅（圖左）與技術長曾昭傑表示，平台的機器學習僅運算用戶的使用行為、偏好等等，但不會涉及人名、電話號碼等個人資料。

疫後職場生態有所改變，市場對兼職職位員工需求有所增加。本地求職網Moovup分享，平台職位招聘數目較年初顯著上升。該平台運用機器學習算法向平台用戶推薦職位，冀透過科技加快用戶與僱主配對，協助藍領與前線職位員工求職，目前平台錄活躍用戶約20萬人。

Moovup共同創辦人邱力迅與技術長曾昭傑介紹，現時平台刊登約2.8萬全職與約2萬兼職職位，各行業職位刊登數目都比今年初明顯增加。兩人分析，疫情自去年底回落以來，包括餐飲、服務業、酒店與零售等，對前線員工人手需求持續增加。另外，疫情加強手機應用習慣，亦有更多求職者冀以電子渠道求職。他倆指出，平台主要使用者群為20至40歲，轉工頻率較高的在職人士，但亦有較年長用戶。

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該平台提供免費刊登職位資訊服務，另設「競價式」付費廣告，供需提高職位曝光率的僱主使用。技術長曾昭傑解釋，平台運用機器學習模型，透過用戶使用數據，如閱覽過的職位類型，預測適合的職位再作推薦，至今已累積44億項數據可用於機器學習。他強調，平台非常重視數據收集與處理，運用的數據均屬非個人資料。

他續指，平台目前正就算法效率進行改進，冀能加快推薦職位相關運算的效能，強化用戶體驗。另外，針對詐騙電話情況嚴重，求職者變到收聽陌生電話的來電或有疑慮，其平台亦有意加設讓雙方聯繫的功能。

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本地失業率維持低位，零售餐飲等行業的僱主面對人手不足的困難。邱力迅建議，人手不足問題勢持續困擾各行各業，但據他了解，有企業改持更積極態度，思考如何從營運方面配合情況，如改變編制，容許兼職員工更彈性地選取上班時間。而求職者亦可以循兼職開始，嘗試不同行業，準備長線轉型。

記者：周俊霖

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