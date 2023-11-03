【數據速報】新業務價值增長有驚喜 友邦重上70大關

友邦保險（01299）周五（3日）公布，截至9月底止，第三季新業務價值錄9.94億美元，以固定匯率基準計按年升35%，按實質滙率計升34%，較市場預計介乎9.14億至9.49億美元為佳。

友邦股價周五急彈3.8%，收報70.9元，一周計升3.2%。

與2022年同期比較，友邦專屬代理的新業務價值上升27%，而夥伴分銷亦取得62%增長。友邦保險錄得廣泛的新業務價值增長，中國、香港、東盟及印度的業務均實現雙位數字增長。2023年首九個月的新業務價值按年上升36%至30.23億美元，已超過2022年按固定匯率基準計算的全年新業務價值。

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間【見下頁】

【延伸閱讀】【小米1810】小米14好賣過iPhone15Pro 打破4大電商平台近一年國產手機紀錄【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

整體而言，友邦年化新保費增加54%至19.38億美元，新業務價值利潤率較2023年上半年上升，達51.2%。與2022年第三季比較，按新業務保費現值基準呈報的利潤率保持平穩，達10%，總加權保費收入則增加9%至93.55億美元。

中國業務方面，第三季新業務價值增長超過20%，危疾保障產品在2023年第三季亦取得非常強勁的雙位數字新業務價值增長。與上半年比較，集團的代理新業務價值利潤率大致保持穩定，整體新業務價值利潤率於第三季內逐步上升，主要受惠於傳統保障業務佔比較高、長期儲蓄業務的產品組合有利轉向，以及產品重新定價。

香港業務方面，雖然本地業務相對去年的強勁基數稍為回落，但中國內地旅客的銷售持續非常強勁增長，約佔友邦保險香港業務第三季新業務價值的一半，與2023年上半年的水平相若。

【延伸閱讀】李寧下調今年銷售指引 券商大降目標價 股價最多挫2成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【青姐話】築緊底？ 再尋底？

同場加映：【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明