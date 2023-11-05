【AI狂潮】《阿凡達》導演James Cameron：生成式AI　無法扼殺創意

▲ 執導電影大作《鐵達尼號》（Titanic）、《阿凡達》（Avatar）系列及科幻電影《未來戰士》（The Terminator）的荷李活著名導演占士金馬倫（James Cameron）早前在三藩市Workday Rising大會上表示，自己並不懼怕生成式人工智能的出現會扼殺創意。

執導劃時代電影大作《鐵達尼號》（Titanic）及《阿凡達》（Avatar）系列的荷李活著名導演占士金馬倫（James Cameron），屢次挑戰現有科技及人體極限，實踐電影夢同時為電影史創造無數銀幕奇觀。

James Cameron早前在三藩市Workday Rising大會上談及自己並不懼怕生成式人工智能的出現扼殺創意，而且深信：

生成式人工智能模型，永遠無法分享到人類獨有的觀點想法。

對於不少人擔心生成式人工智能會取代人類拍電影、扼殺創意等，James Cameron回應：「我們是Schrödinger's cat（薛丁格的貓）」，以此作比喻並指出逃避問題是不會有結果的，並且需要讓社會集體去探討及解決問題。如果不去做、不去接觸，就可能有兩個結果懸疑未決；相反，如果去做了、接觸了，就會得到其中一個結果。

【AI爭議】AI App廣告未經許可 生成黑寡婦Scarlett Johansson聲音

模型無法分享 人類獨特觀點

雖然人工智能可以處理不少工作，可是他舉例：「有時候，當我看到一件藝術品，例如畫或者雕塑，我會想知道藝術家想談甚麼」，包括了解這位藝術家在想甚麼，是甚麼驅使他們這樣做的。「而模型（生成式人工智能）不能告訴你這些吧？因為它不知道」，因此永遠無法做到的是分享人類獨特的觀點。

他坦言，最令其感到害怕的是：

當這些工具和技術，只是用作達到目的的手段。

過去他以顛覆性的視覺效果震撼影視界，成為電影史上技術大躍進的推手，惟回歸到其電影為何成功，James Cameron認為：

因為當中存在着某種跨文化的Universal Connection（普世聯繫）。

以《阿凡達》為例，他指其圍繞着家庭，並貫穿後續電影的主題。「而且是基於我們的家庭或我們所愛的人，讓人感受到同理心。」

2009年上映的《阿凡達》，以逾29億美元（約227億港元）票房，成為全球有史以來票房最高的電影，至今仍保持榜首地位。《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）以27.9億美元（約218億港元）的成績緊隨其後，而《阿凡達：水之道》及《鐵達尼號》分別位居第3、第4位。

【未來工作方式】Workday革新職場文化 學與生成式AI和平共處

【AI創新】Workday將推出多項生成式AI功能 撰寫職位介紹、分析合約更省時

用新技術創造 做到「很酷的事」

James Cameron表示在年輕時代，很純粹地「想看到很酷、超逸的東西，做很瀟灑的事情」，並因為在電影製作中，無論是探索還是用新技術創造一些東西，他都有機會可以做到「很酷的事」，於是入行。

進入電影製作領域後，機械人、太空、外星人、水底探索這些都讓他着迷。1984年，他推出首部自編自導的科幻電影《未來戰士》（The Terminator），以650萬美元（約5,086萬港元）拍攝開支，全球大收，錄得近8,000萬美元（約6.3億港元）票房，在電影界嶄露頭角。

在製作電影路上，他每次出擊都是冒險。例如當年為了拍攝鐵達尼號，他除了學習深海潛水，還親身探勘鐵達尼號沉船處多達33次，拍攝許多殘骸影片，令電影盡可能還原船難細節，甚至比起1912年鐵達尼號首航期間，船長在船上花費的時間還要多。

他直言，有這份冒險精神、這種擁抱科技的渴望，最初只源於「解決問題」，以科技來呈現深藏在他腦海且非常豐富的想像力。他解釋，「因為電影裏的想像力沒那麼複雜，你會看書，所有的東西都會在你腦海中閃過，然後你會想到：該怎麼把這些東西傳播出去？怎樣才能讓人看到我的想像？」

在自己「大畫布」 描繪獨特視角

有時候，他更認為這是一種魔咒，「當我能想像出一種設備或創新，而沒有人正在做，就像我不得不去做一樣。」於是他便召集團隊討論問題。踏出第一步之後，驚喜亦會接踵而來。

即使已經年近70歲，他仍深信：「不冒險才是最大風險」，尤其是電影於他而言，仍然是一種藝術形式（Art form），因此絕不能隨波逐流。

他認為要取得成功：

必須不做別人在做的事、不流世俗，找到屬於自己的路徑，然後在自己的『大畫布』上，盡可能地描繪出獨特的視角或任何你想表達的東西。

記者：張寶燕 三藩市直擊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：