【HSBC滙豐】平保曾於滙豐AGM反對重選杜嘉祺任董事等　滙豐：股東自5月後無再表達關注

▲ 【HSBC滙豐】平保於滙豐AGM反對重選杜嘉祺任董事等 滙豐：股東自5月後無再表達關注

滙豐 （00005） 去年遭股東建議分拆亞洲業務，單一最大股東中國平安 （02318） 被視為主要推手，平保在今年5月舉行的滙豐周年股東大會（AGM）上，針對部分決議案投票反對，包括接納《2022年報及賬目》、重選主席杜嘉祺連任董事等。滙豐周五（3日）發公告指，自股東周年大會以來，股東並無對上述決議案表達關注。意味平保自5月投反對票以施壓後，無再跟進其反對的議案。

滙豐提到，董事會很高興絕大部分於AGM投票的股東均支持滙豐的策略，而自AGM以來，股東並無對上述決議案表達關注，會繼續與包括平安在內的所有機構股東進行建設性對話及提供溝通渠道，並尊重及聆聽他們的觀點。

滙豐今年AGM上，（1）接納《2022年報及賬目》、（2）重選杜嘉祺連任董事、（3）授權本公司作出政治捐贈、（4）授權董事配發股份、（5）就發行或有可轉換證券暫不運用優先配股權、（6）批准股東大會（股東周年大會除外）可在發出14整日之通知後召開在內6項決議案中，有20.04至23.30%票數反對董事會的建議，而持有18至19%票數的平保在上述決議案中投票反對。

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記者：李哲毅