▲ 【ESG】《上市規則》修訂氣候信息披露規定 推遲1年至2025年實施

聯交所公布，《上市規則》修訂原訂於2024年1月1日實施的優化環境、社會及管治（ESG）框架下的氣候信息披露，生效日期將押後至2025年1月1日，以給予發行人更多時間熟悉新的氣候信息披露規定。

聯交所指出，於2023年4月刊發諮詢文件，就建議優化環境、社會及管治（ESG）框架下的氣候信息披露徵詢市場意見，相關建議原訂於2024年1月1日實施。

各項建議已考慮到國際可持續發展準則理事會（ISSB） 發布的國際財務報告可持續披露準則第2號——氣候相關披露（ISSB氣候準則）的徵求意見稿及其後續審議而制訂。當時聯交所表示，在落實《上市規則》修訂時將會考慮最終的ISSB氣候準則。

ISSB於2023年6月發布最終的可持續發展披露準則。ISSB進一步表示將會發布實施指引，協助各司法權區監管機構有關實施ISSB準則的考量，並就可調節擴展及分階段實施ISSB準則提供建議。實施指引預期將於2023年底前發布。

聯交所在落實《上市規則》修訂時，將考慮實施指引下的可調節擴展及分階段實施方針。因此，《上市規則》相關修訂的生效日期將押後至2025年1月1日，以給予發行人更多時間熟悉新的氣候信息披露規定。

香港特區政府將與相關金融監管機構及持份者合作，為香港金融服務適當採納ISSB準則、銜接國際標準制訂路線圖。作為綠色和可持續金融跨機構督導小組成員，港交所將就制訂上述路線圖事宜繼續與政府及其他督導小組成員緊密合作。

記者：譚志偉