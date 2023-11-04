【科技一周回顧】Apple M3系列芯片面世　阿里雲推「通義千問」2.0

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

蘋果（Apple）本周舉行Apple Event發佈會，發佈全新M3系列芯片，包括：M3、M3 Pro、M3 Max，而14吋MacBook Pro、16吋MacBook Pro、24吋iMac為首批配備M3系列芯片的Mac產品。配色方面，16吋MacBook Pro將提供新的「太空黑色」。

阿里雲表示，「通義千問」2.0是千億級參數規模的通用大語言模型，相比於4 月推出的「通義千問」1.0，現已實現大幅提升。該模型已在語言理解、算術解題和問答等領域的基準測試中成功超越了一些業界領先的大語言模型。

足下垂（俗稱「拖腳」）及足內翻是中風患者最常見的中風後遺症，同時也是下肢功能復康的瓶頸。理大生物醫學工程學系副教授胡曉翎本周表示，該團隊早前已針對患者及照顧者痛點，研發復康器械、足踝可穿戴式機械人「智雲行健步儀」。

「智雲行健步儀」集成外骨骼、人工氣動肌肉、神經肌肉電刺激及觸覺感知反饋技術，以及配備物聯網遙距復康管理功能，助監督復康進度。

The Sandbox日前在本港舉行首屆「全球創作者日」，表示全力支持内容創作者在The Sandbox地圖上建構達2,000項全新體驗。另公佈由2024年起，將有全新的1億SAND幣基金將驅動更多創作者。

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責任編輯：張寶燕

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