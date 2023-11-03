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【分析】騰訊《王者榮耀》8周年　一隻遊戲大家玩厭未？

股市 20:25 2023/11/03

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【分析】騰訊《王者榮耀》8周年　一隻遊戲大家玩厭未？

騰訊 （00700） 王牌手遊《王者榮耀》近日展開8周年慶活動，自2015年後推出後，《王者榮耀》一直是吸金王，而且玩家數目傲視同輩，受歡迎程度甚至遊戲成為2023年亞運競技項目， 如此老當益壯《王者榮耀》可以再戰幾多年？或是已屬強弩之末？

一般而言，內地MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）壽命有先天優勢，平均生命週期大概8至18個月，無人課金，就關掉伺服器，換新一隻遊戲。

《王者榮耀》難得之處，是繼續保持遊戲平衡度，不為了吸金而影響平衡，重視競技性。利用英雄、角色皮膚及銘文收費，玩家不課金、只要打得多，練好技術，也可以碾壓其他玩家。

不似某同是亞運競技項目的足球遊戲，玩家所組成的球隊，便是課金抽球員而來，生命周期10個月，便需要出新一代，而推出新一代足球遊戲，能否吸引原有玩家，便是個難題。

《王者榮耀》主打組隊對抗其他玩家，講及合作對抗，遊戲節奏設計完善，大概20分鐘結束。 配合遊戲上手難度並不高，讓騰訊初期成功累積龐大玩家規模，一方面較易配對新玩家或中下水平玩家，同時用排名賽刺激中高水平玩家活躍度，穩定留存率 。

《王者榮耀》引入極高社交屬性，例如親密關係、師徒系統，新玩家加入後，也輕易找到現實生活中朋友玩《王者榮耀》，變相就保持活躍度。

騰訊經常為《王者榮耀》舉辦活動保持用戶新鮮感，據Sensor Tower數據顯示，今年9月《王者榮耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金1.98億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，報告指出，《王者榮耀》在9月8日發布新皮膚「李元芳-匿光偵查者」，隨即迎來收入激增，在中秋和國慶長假期間，推出奪金福利包含多款限定皮膚回歸和新賽季，有效保持了玩家濃厚的興趣。

年屆8歲的《王者榮耀》仍然繼續增加新模式，調整角色能力，引入更多角色皮膚吸引消費，同時保持平衡的變現策略，玩家數量留存穩定，或者正如管理層今年5月在業績會上所講，《王者榮耀》周期將以十年計。

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