【網店物流小幫手@iM網欄】【電商趨勢】掌握Z世代消費特性，捕捉網購商機

近年網購成為各年齡層消費者的習慣，很多電商都花盡心思和時間，不斷完善宣傳方式和購物體驗，務求提升他們對品牌的好感度，促使購買行動。隨著時間過去，Z世代（泛指出生於1995年至2012年的人）漸漸冒起，更被視為未來10至15年主要的消費力量。根據彭博社的數據顯示，在2021年，Z世代的可支配收入超過3,600億美元。

面對極具消費潛力的新世代，電商紛紛摩拳擦掌，準備迎接這個目標客群帶來的龐大商機。立即看看Z世代3大消費特性，從而制定合適的行銷策略！

特性1）注意力短，喜歡有趣輕鬆、互動的內容

根據Google 客戶洞察報告顯示，Z世代注意力的持續時間只有約8秒，相比金魚的注意力（9秒）還要短，而且他們期望從社群媒體中看到有趣、輕鬆、的內容。電商想捉住Z 世代有限的注意力，可以以時間短、趣味性高、具互動性為內容製作的目標，並在Instagram Stories、Reels和YouTube Shorts上發布短影片，提升Z 世代與品牌互動的意願。延伸閱讀： 【電商攻略2023】如何留著消費者？4招讓你創出獨特新體驗

特性2）支持綠色永續品牌

根據德勤的全球研究報告發現，超過60%的Z世代表示願意花費更多金錢支持永續產品。隨著年輕一代更重視品牌永續，不少電商和相關行業都開始著手推動環保及可持續發展，也有更多永續產品陸續推出市場，如碳中和電子產品、符合環境友善原則的美妝產品等。而電商物流界最近亦積極引入環保包裝物料，如轉用FSC環保認證包裝紙箱，確保原料來自FSC驗證林地，在製作紙箱的過程中保護生態系統，達致可持續性發展，為推動綠色網購出一分力。延伸閱讀： 【綠色包裝】FSC環保認證紙箱 登陸ePlus倉庫

特性3）喜歡自動化/人工智能體驗

根據香港貨品編碼協會的數據調查顯示，73% 的受訪香港Z世代希望能透過網上聊天系統快速得到有關貨品查詢的回應，並期望品牌使用人工智能等科技可幫助他們篩選新產品，體驗自動、無接觸式的購物。 電商或可考慮使用AI聊天機器人（Chatbot）提供即時的客戶服務和支援，並搭配智慧物流系統，讓Z世代體驗快捷的網購配送。物流業界也積極引入自動化設備，於倉庫設置AMR智能物流機器人， 24小時自動執貨，使倉庫物流效率提升2至3倍。

在可見的未來，預視Z世代將逐步成為強勁的消費大軍，成為電商生意增長的重要動力。想開拓這個年輕新市場，無論在網絡行銷、銷售平台選擇、或是物流配送上，相信電商都需加倍努力發展，為Z世代消費者提供完整無縫的消費體驗。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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