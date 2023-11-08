【創智銓薈@iM網欄】「數字政府」的挑戰

新一份施政報告出爐，當中行政長官再度提出「數字政府」概念，表示會全力推廣政府服務數碼化，善用人工智能，並開放更多政府數據，以推動「數字經濟」。我深信「數字政府」將為政府部門內部發展，帶來許多正面影響。將來或許會有「數字政策專員」，帶領整合政府內部資訊科技資源、跨部門推廣AI應用，讓不同部門的政府人員都統一地掌握最新的AI及大數據等的科技資訊，並將有助省卻PoC（Proof of Concept 概念驗證）的時間去消化這些技術應用。

然而，要順利落實「數字政府」，在實際執行上最大的挑戰是數據基礎設施（Infrastructure）。現時政府內部系統，大多是由各部門獨立製作及應用，不同部門所應用的平台系統及數據參數並不一致。要做到「數字政府」，必先重整每個部門的數碼化結構，數據交流亦需要標準化。

換言之，最理想是要有一個能統一整合及快速交換數據的中央基礎平台，這如同我們最近所開發的AI生成決策平台LIFE（Live Intelligent Futuristic Enterprise），同時利用AI、IoT、PNT及大數據，實時把各部門單位的數據融匯結合，進行快速分析，並提供即時的對應方案。若AI檢視到某一部門單位的數據出現不正常狀態，便會發出通知，讓相關部門的人員馬上應對，並配合AI的建議作出最適切的行動。「數字政府」有了LIFE這套基礎，不但能加強各部門的管治效率，更可改善服務市民的質素，並在不同層面提升香港的活力與競爭力。

「數字政府」的另一大挑戰是私隱保護。他日的數字政策專員團隊需要有一定職權，要求不同部門合作，容許AI基礎平台應用及整合各種數據，這就涉及私隱保護。甚麼程度的數據能應用於AI的端口，以及如何保障大型語言模型（LLM）不會泄露個人資料等，這些都是挑戰。

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要保護數據，建議只抽取有限度的重要資料並予以加密。我們曾參與開發的「居安抗疫」App就是最佳的實用例子，該系統後台在使用資料時，只會取得所需的重要資料，並不會直接取得個人私隱資料。

另外，「數字政府」亦需加強驗證存取數據的政府人員帳戶權限，分等級存取以防止資料洩漏。要識別政府人員帳戶，除一般的輸入用戶資料外，亦建議採用「網絡訊號認證方案」。這種系統能探測附近的訊息訊號，假若探測到的訊號有異，即代表登入者是身在異處嘗試登入系統，有機會是外人登入，系統可即時提高限制，以防入侵。

筆者很認同「數字政府」這個理想方向，也期待業界能提供更多方案去支援。在推行的時間性而言，政府不妨參考中國內地做法，以「試點」模式去推行，以測試不同規則應用的可行性，然後再推廣至更多部門。要做到100%數字化的政府，絕不可能一步登天，還是需是一步一步向前走。

作者簡介： 陳智銓（Arthur），思路富邦集團（SagaDigits）創辦人 暨 思路富邦集團成員—隨賞科技有限公司（Compathnion）行政總裁 思路富邦專注於大數據、室內定位、導航、及智慧追蹤項目的技術方案，設計多種線上及線下的方法，以改進全球性企業的市場推廣、物流、保安、特管及用戶體驗等表現。團隊屢獲殊榮，以香港為發展基地，銳意開拓國內及其他海外國家市場。

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