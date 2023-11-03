【玄人‧峰語@iM網欄】睇古書學玄學，要明白言外之音

要學好風水命理，一定離不開多看古籍，原因是很多現今的風水命理的理論，都是源由自它們。現代文字翻譯進步，我們多了很多解說玄學古書的白話本面世，對於我們學習風水命理有很大的幫助，但很多同好者仍是很難學有所成，究竟原因何在？

我個人認為，這些古籍不是你肯看就可以看得明，除了因為這些古文以「文言文」撰寫，文體本身已經艱深難明，而且古人寫文都是比較隠晦，不會言明主旨，有時候更是文字有言外之音，如果沒強勁的理解力，研習者很容易會理解錯誤作者的原意。另外，風水命理這套學問，本身就是口授面傳，但中國人的傳統就是師徒之間的承傳本身已留有一手，當著書立說時，豈會坦蕩蕩將重要的學理公諸於世？因此，有時候看這些古書會看到懷疑自己，很多地方都前言不對後語，甚至乎會自相矛盾。

我曾經跟過一個國學大師學習拆解古文，他跟我表示在玄學領域的經典中，寫得艱深本身不是一個大問題，因為只要是真訣，始終會有有緣人會拆解箇中奧秘。然而，這些典籍最大的問題是杜撰者在寫書過程中，刻意「六分真、四分偽」，而且有時真中有假，假中藏真，令研讀者如霧裡看花。因此，不少打算自己看書學習玄學的同好，即使看上數十本典籍，也只能在玄學的周邊徘徊，過門而不能入。正因如此，學習玄學最好還是有師傅執手傳藝，而且在拆解典籍時可以指出要點孰真孰假，最終方能登大雅之堂。

另外，玄學典籍中很多詩詞偶句，表面上是簡單幾個文宇，當中已含有很龐大的意義，因此看玄學古書首先要清楚本身文句背後的含意，絕不能見字解字作表面的解讀。就以子平八字中的一句「傷官見官，為禍百般」，已搞到不少習玄者或信眾跌入迷陣當中。我見過不少資歷深厚的師傅，一見到命主八字有「傷官」及「官星」同時出現時，就會作災難式預告，但事實卻並非如此。其實簡單八個文字，背後的重要學理是：如果一個人「官星」是用神時(即對命主有利的五行)，一旦見到「傷官」 (即刻制「官星」，那代表用神受尅，命主自然面對困境。然而，大家有沒有逆轉來思考，如果「官星」是命主的忌神，反觀命見「傷官」，忌神受尅，那就出現「格中如去病，財錄兩相隨」了。可惜，一般算命人都傾向依書直說，沒有消化古籍文字背後的真正意義。

由此可見，我們即使要學古書的一套理論，都要有拆解古書的鎖匙，因為解讀錯誤，判斷可以「差之千里」。還有一點，如果自己真的想看書學玄學，一定要學完理論，再以實際行動去驗證學理的真偽，這才是真的活學活用，單是背古詩，拋書包，根本不是風水命理的本義。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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