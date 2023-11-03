【MPF】10月強積金人均蝕5900元 MPF專家教你用呢個方式自救

股市持續動蕩，10月份強積金回報也持續不理想。據強積金研究機構積金評級的數據，以「積金評級所有基金表現指數」計算，強積金 10 月份投資虧損約 2.56% ，令強積金今年首 10 個月的累計投資虧損約達 2.72%。10 月份投資虧損約 278 億港元 ，即 469 萬名強積金成員平均虧損約5,900 元)，今年首 10 個月計算，每名成員平均累計投資虧損約6,600元。



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積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 指，強積金成員似乎在「追逐市場」的憂慮。他引用了最近的資金流數據，當中顯示流入強積金的絕大部分資金在第三季度流入了美國股票基金，而與此同時，美國股票基金在 10 月份連續第 3 個月出現負回報，最終在 10 月份錄得約 2.39% 的虧損。

他指出，在今年只剩下兩個月的情況下，10 月份強積金出現了第 6 個月的虧損。在 10 月份投資虧損約 278億元，令強積金首 10 個月的累計投資虧損約308億元，即469 萬名成員平均虧損約6,600元，計入供款後，截至 10 月底強積金總資產約為 1.064 萬億元，而469萬名成員的平均賬戶結餘約為 22.66 萬元。



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「在 2023 年的大部分時間裡，美國股市跑贏中港股市，令強積金成員在上一季度向美國股票基金注入約 46.6 億港元，相當於強積金第三季度資金淨流入總額約 42%。這一驚人的數字表明，成員正追求短期回報而不是長線投資。而令這些成員失望的是，美國股市在 10 月份連續第 3 個月下跌。」

「強積金成員決定重新分配投資至美國股票基金，提醒我們投資表現不受強積金制度控制。成員自己做出投資決定，而系統促成交易，但重要的是絕對安全。成員可以放心，他們的強積金退休儲蓄是安全穩妥的，因為確保安全是在強積金系統的控制之下。」

強積金持續錄得虧損，各成員應如何自處？叢川普向大家教路，他表示，經濟、政治和地緣政治等不明朗因素在 2023 年一直存在，在短期內不太可能改變。駕馭這種市況是危險的，特別是對非專業投資者而言。「我敦促強積金成員尋求專業建議，作多元化和長線投資投資，同時利用『成本平均法』，當價格下跌時以同樣的金額便可以買入較多基金單位。所有強積金計劃均提供預設投資策略 (DIS) 基金，為成員提供現成的低收費及多元化投資方案。對大部分強積金成員來說，它們是幫助滿足長遠退休需要的理想基金。」

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撰文：陳詠妍