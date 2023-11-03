▲ 【太古地產】太古廣場及東薈城首三季零售銷售升逾五成 香港辦公樓租金跌8%至13%

太古地產 （01972） 公布首三季營運數據，香港旗下商場第三季銷售持續增長，當中太古廣場及東薈城名店倉零售銷售額首三季按年分別上升50.1%及51.2%，太古城中心零售銷售額則升8.8%，當中太古城中心及東薈城全數租出，太古廣場出租率亦達97%。太地發言人指，歡迎政府推動本地消費舉措，包括「香港夜繽紛」及其他大型活動，有助提振市場氣氛，集團將繼續支持這些活動，以協助提升香港作為世界購物中心的地位。

香港辦公樓方面，太古廣場租金大跌13%，太古坊整體亦跌8%，當中港島東中心及太古坊一座下跌3%，其他太古坊辦公樓跌13%，但撇除太古坊二坊的出租率仍維持於90%至97%。

供應量增加為租金帶來下行壓力

太地發言人稱，經濟環境不穩定令辦公樓市場的需求受壓，供應量增加亦為租金水平帶來下行壓力，此等因素令部份企業選擇搬遷以節省租金開支，或趁機升級辦公空間，選擇地理位置、辦公大樓的整體質素、ESG認證和設施配套方面更優質的辧公樓。

發言人又指，渣打銀行最近在太古廣場一座開設財富管理中心，售賣優質烈酒品牌的愛丁頓香港洋酒亦遷至太古廣場二座。此外，太古廣場組合內最新甲級辦公樓太古廣場6座，預租率提升至接近30%，預計於年底竣工。

內地6個商場首三季的零售額繼續回升

內地方面，太地旗下內地6個商場首三季的零售額繼續回升，增幅介乎8.9%至109.7%，位於北京和成都的商場人流更於暑假、中秋節和國慶長周末錄得大幅增長。至於寫字樓，三項物業出租率介乎85%至99%。

太地將繼續根據公司1000億元投資計劃，致力擴展內地業務，而公司早前宣布投資兩項分別位於上海洋涇地塊及前灘21號地塊的項目，將發展為大型綜合發展項目。

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