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【美股焦點】保德信固定收益：不預期美國陷入衰退　惟儲局明年或要減息防「被動緊縮」

股市 18:44 2023/11/03

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【美股焦點】保德信固定收益：不預期美國陷入衰退　惟儲局明年或要減息防「被動緊縮」

美國經濟數據繼續偏強，保德信固定收益首席投資策略師兼全球債券主管Robert Tipp認為，不預期美國將會陷入經濟衰退，但由於通脹持續下降，為了防止實際利率上升而出現「被動緊縮」，故儲局有機會在明年下半年最多減息75點子。

看好信貸產品將續跑贏國債

在債息更高及穩定的預期下，Robert Tipp指，整體債券市場的表現將會轉為更加正面，「這將是一個賺取收益的牛市（It will be a bull market from earning the yield）」。他認為，信貸產品表現優於國債的趨勢將會持續。

市場仍然預期經濟將會衰退，Robert Tipp提到，市場主要論據是市民的儲蓄會耗盡，加息將阻礙增長，在矽谷銀行一連串區域銀行事件後，市場更憂慮信貸緊縮，以及缺乏借貸環境將抑制經濟。

今次經濟增長並非依賴借貸

他強調，如果經濟擴張依賴借貸，加息和信貸收緊將導致經濟衰退，但認為今次並非這回事，因為這次是由就業增長驅動自然擴張。而且，在金融危機後，金融機構資本充足，家庭資產負債表已清理乾淨，信貸狀況依然穩建，而大流行後，造成經濟衰退的過度行為並不存在，故未見到資產泡沫的出現。因此，他不預期美國及大部份發達經濟體會陷入衰退。

然而，隨經濟增長及通脹放緩，儲局或可能需要透過減息，以防止實際利率上升而出現被動緊縮情況（passive tightening of conditions），故儲局有機會在明年減息。保德信固定收益預期，儲局明年下半年合共減息50至75個基點。

債息5厘是新常態

目前央行立場及政府大量發債是推動收益率上升的主要動力。Robert Tipp料，長期收益率將會持續上升，如果基本面再度升溫，將推動10年期國債收益率上升至5%以上的水平，並形容債息5厘將是新常態。在財政赤字問題下，即使減息，預期長債息仍有機會在4.5%至5.25%區間徘徊。

記者：袁諾曦

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