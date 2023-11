▲ 【美股焦點】保德信固定收益:不預期美國陷入衰退 惟儲局明年或要減息防「被動緊縮」

美國經濟數據繼續偏強,保德信固定收益首席投資策略師兼全球債券主管Robert Tipp認為,不預期美國將會陷入經濟衰退,但由於通脹持續下降,為了防止實際利率上升而出現「被動緊縮」,故儲局有機會在明年下半年最多減息75點子。

看好信貸產品將續跑贏國債

在債息更高及穩定的預期下,Robert Tipp指,整體債券市場的表現將會轉為更加正面,「這將是一個賺取收益的牛市(It will be a bull market from earning the yield)」。他認為,信貸產品表現優於國債的趨勢將會持續。

市場仍然預期經濟將會衰退,Robert Tipp提到,市場主要論據是市民的儲蓄會耗盡,加息將阻礙增長,在矽谷銀行一連串區域銀行事件後,市場更憂慮信貸緊縮,以及缺乏借貸環境將抑制經濟。

今次經濟增長並非依賴借貸

他強調,如果經濟擴張依賴借貸,加息和信貸收緊將導致經濟衰退,但認為今次並非這回事,因為這次是由就業增長驅動自然擴張。而且,在金融危機後,金融機構資本充足,家庭資產負債表已清理乾淨,信貸狀況依然穩建,而大流行後,造成經濟衰退的過度行為並不存在,故未見到資產泡沫的出現。因此,他不預期美國及大部份發達經濟體會陷入衰退。

然而,隨經濟增長及通脹放緩,儲局或可能需要透過減息,以防止實際利率上升而出現被動緊縮情況(passive tightening of conditions),故儲局有機會在明年減息。保德信固定收益預期,儲局明年下半年合共減息50至75個基點。

債息5厘是新常態

目前央行立場及政府大量發債是推動收益率上升的主要動力。Robert Tipp料,長期收益率將會持續上升,如果基本面再度升溫,將推動10年期國債收益率上升至5%以上的水平,並形容債息5厘將是新常態。在財政赤字問題下,即使減息,預期長債息仍有機會在4.5%至5.25%區間徘徊。

記者:袁諾曦

相關文章:

【美國加息】聯儲局議息後各大投行點睇? 景順:美國10年期債息已見頂、或開始下行

【美國加息】富蘭克林鄧普頓:通脹從4%回落至2%的難度將更大 市場高估明年減息幅度及可能性