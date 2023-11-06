  • 28°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 10:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今年首三季香港ETF市場增長30% 焦點何在？

股市 10:00 2023/11/06

分享：

分享：

香港ETF市場（交易所買賣基金，包括槓桿及反向產品）在 2023 年保持穩健增長，首三季平均每日成交量按年升三成至142億元，今年以來共有11隻新產品上市，截至9月底的產品總數達到175隻。期內，由於受人工智能及加密貨幣等熱潮帶動，以科技為主題的ETF尤其受市場青睞。

恒生科技指數產品錄得強勁資金流入

部分主題式ETF成為年內吸金之最，首三季錄得最大資金流入規模的十隻ETF之中，有六隻屬於主題式ETF。當中又以科技主題尤其受投資者關注，特別是追蹤中國科技板塊的恒生科技指數產品。

今年首三季，追蹤恒生科技指數的七隻香港上市ETF共錄得166億元資金流入，其中四隻更是香港ETF市場資金流入規模前十名。

加密貨幣及美國科技股ETF跑贏大市

人工智能興起，帶動相關科技股上漲，而加密貨幣及美國科技股向好，亦支持以相關科技為主題的ETF表現。舉例說，比特幣在今年上半年上升逾80%，同期以太幣亦上升52%，儘管兩隻加密貨幣的價格在第三季稍為回落，但仍支持在香港上市的比特幣期貨ETF及以太幣期貨ETF在首三季保持可觀升幅。

另外，納斯達克指數於今年初至9月底上升近30%，升幅亦反映於追蹤該指數的香港上市ETF表現。

「ETF通」進一步提升成交量

2022年7月4日，ETF獲納入互聯互通機制，進一步促進香港ETF市場的流動性。於2023年9月，南向及北向ETF的平均每日成交額分別為29億港元及5.84億元人民幣。南向及北向月度平均每日成交額更於6月份創新高，分別達46億港元及6.8億元人民幣，當月南向ETF成交量佔整體香港ETF市場接近18%，反映內地投資者的分散投資需求。

自今年7月17日起，獲納入北向（滬深股通）ETF通的ETF新增34隻，其中16隻在上海證券交易所上市，18隻在深圳證券交易所上市，進一步深化香港與內地ETF市場的互聯互通。是次擴容後，ETF通的北向產品數量達到131隻。另一方面，南向（港股通）ETF通也將於今日（11月6日）起新增兩隻ETF，均為恒生科技指數產品。

隨着ETF通的不斷發展，此渠道的流動性有望持續加深，產品種類方面亦可望更多元化。

 

ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所證券產品發展主管

欄名 : 港交所專欄

最新專欄文章 更多

ESG投資續增長 在亞洲漸成主流
2023/10/17
ESG投資續增長 在亞洲漸成主流
【港交所專欄】打破ETF沽空比率的迷思
2023/08/15
【港交所專欄】打破ETF沽空比率的迷思
港交所專欄 - 認清主題式投資三大優勢
2022/04/12
認清主題式投資三大優勢
港交所專欄 - 香港—國際投資者通往中國的門戶
2022/03/22
香港—國際投資者通往中國的門戶
港交所專欄 - 運用A股指數投資多元化的中國市場
2022/03/08
運用A股指數投資多元化的中國市場
香港交易所（00388） 人工智能 基金 ETF
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】恒大、融創升逾一成　蔚小理造好　恒指升逾300點重上50天綫、萬八關（不斷更新）

下一篇文章

【香港樓市】余偉文：不認為會有「Call Loan潮」　「若供款者兩個月未還款　銀行或會要求提早還款」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款