光耀中華文明  耀中耀華首間「史識館」開幕儀式圓滿舉行 為後代創建永恆的歷史寶庫

▲ 耀中耀華首間史識館剪彩儀式

耀中耀華教育網絡於2023年11月3日在香港耀中國際學校盛大舉行「史識館」開幕儀式，透過博物館鮮活呈現歷史文化。

▲ 耀中耀華教育網絡行政總裁兼校監陳保琼博士、耀中耀華教育網絡主席葉國華教授等機構代表，還有香港故宮文化博物館館長吳志華博士、設計香港故宮文化博物館的建築師嚴迅奇博士、香港亞洲藝術顧問委員會主席李宗鴻先生、著名胡琴演奏家黃安源教授等嘉賓出席開幕儀式。

當天上午，除了耀中耀華教育網絡行政總裁兼校監陳保琼博士、耀中耀華教育網絡主席葉國華教授、副行政總裁（K-12教育）陳昕生博士、副行政總裁(高等教育)陳麗生博士等機構代表，還有香港故宮文化博物館館長吳志華博士、設計香港故宮文化博物館的建築師嚴迅奇博士、香港亞洲藝術顧問委員會主席李宗鴻先生、著名胡琴演奏家黃安源教授等嘉賓出席開幕儀式。

▲ 耀中耀華教育網絡行政總裁兼校監陳保琼博士致辭



理解歷史與文化——培養文化認同



「史識館」的創建標誌着理解歷史之重要性。館內展示了代表耀中耀華近一個世紀育人成就的重要展品，藉此講述我們的故事，更陳列了從新石器時代至清代，綿延數千年的珍貴文物。通過欣賞這些具歷史意義的展品及精選藏品，學生能從中國及全球角度反思歷史，認識自己的傳統文化和歷史遺產，從而產生強烈的自身文化認同。

▲ 耀中耀華首間史識館

共赴一場意義深遠的典禮



當天，香港耀中國際學校的師生現場參加了開幕禮，來自上海、北京、廣州、重慶、青島、煙台、桐鄉的耀中耀華師生齊聚線上觀看直播，共同見證耀中耀華的遠大理想，從光耀中華到培育世界公民，從振興民族醒覺意識到拓展全球視野，以至推動學生擁護和參與人類命運共同體的構建，以求為全人類從精神到物質的幸福作出貢獻。



黃安源教授現場精彩演出



開幕禮上，黃安源教授更帶來獨奏表演，娓娓動聽、宛轉悠揚，為「史識館」的知古鑑今之旅揭開序幕。

▲ 著名胡琴演奏家黃安源教授現場獨奏

陳保琼博士寄語



在開幕致辭中，陳校監回顧其母親、耀中耀華創辦人曾楚珩女士在1930年代創校的崢嶸歲月，更強調在當今時代背景下，瞭解歷史對年輕一代的重要性。



她説道：「我們需要鼓勵學生追溯歷史進程，學會欣賞文物意義，通曉其所代表的更廣闊的歷史背景，同時積極探索耀中耀華歷史，理解我們在世界的位置。只有瞭解和重新發現我們的文化遺產，才能與我們的根脈建立聯繫，並建立強烈的文化認同。」

▲ 香港故宮文化博物館館長吳志華博士與耀中耀華教育網絡行政總裁兼校監陳保琼博士合照

香港故宮文化博物館館長吳志華博士在寄語中提及近年來中國政府和民間對優秀傳統歷史文化的重視。他表示：「香港故宮文化博物館和貴館（史識館）都是世界博物館界的新成員，我們去年開館，貴館今天開館。我們有着共同的願景，致力於弘揚我們共同的歷史、文化遺產和價值觀，攜手共創香港更加美好的明天。」

▲ 香港亞洲藝術顧問委員會主席李宗鴻先生與與耀中耀華教育網絡行政總裁兼校監陳保琼博士合照

香港亞洲藝術顧問委員會主席李宗鴻先生是「史識館」的策展人。他從眾海內外收藏中選取了若干藏品，推薦「史識館」收藏作展覽之用。他表示，希望「史識館」成為眾人的歷史教室。他說：「研究中國歷史不僅對中國人有意義，對全世界希望參與文化對話的人們也有幫助。文物為我們提供了與古代文明的有形聯繫，讓我們瞭解中國傳統的各個方面，包括經濟、日常生活、藝術價值，甚至政治制度。通過對這些文物的探索，我們可以瞭解不同文明之間的文化對話或交流。」



致辭中，陳校監也表達了她對「史識館」成立的美好期許：「讓我們通過史識館鼓勵學生了解過去的複雜性，塑造一個知性與和諧的未來。」



開幕儀式結束後，機構代表與李宗鴻先生分別向嘉賓介紹了耀中耀華近一個世紀育人里程，一同欣賞了「史識館」精選藏品。



關於耀中耀華教育網絡：



耀中耀華教育網絡是扎根中國香港的全球教育先驅，融合中西文化精粹，凝練出與眾不同的教育譜系，以培育具競爭力和同理心的世界公民為使命，致力創建一個更美好的世界。



作為富有遠見的教育先驅，教育家曾楚珩女士於1932年在香港創辦第一所耀中學校。1970年，曾女士女兒陳保琼博士加入耀中協助管理，並潛心鑽研幼兒教育，提出“遊戲中學習”的創新理念，1985年耀中在北京舉辦“明日棟梁”幼兒教育展，並由北京宋慶齡基金會時任主席康克清女士揭幕。1989年耀中與聯合國兒童基金會合作，舉辦全球首個探討幼教的學術研討會，推動內地、香港和國際幼教學界的交流。



1990 年代，耀中應邀前往上海及北京，為內地的外籍人士開辦學校。陳保琼博士繼承母志，其後與先生葉國華教授創立耀中耀華教育網絡，培養中國及外籍學生走向國際舞台，作出貢獻。



發展逾90年，耀中耀華教育譜系已涵蓋從嬰幼兒教育至高等教育全學段，耀中國際學校/耀中外籍人員子女學校、耀中幼教學院、耀華國際教育學校、耀華學校、耀華國際教育幼兒園、耀華嬰幼兒教育中心、耀華嬰幼兒探索中心形成龐大網絡，遍布中國香港、北京、上海、廣州、重慶、青島、煙台、桐鄉，以及美國矽谷和英國薩默塞特，每年為全球逾 13,000名師生提供優質教育及發展機會。



(特約)