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嘉湖山莊三房原業主有意移民　外區首置客低市價每呎7544元承接

股樓投資 18:59 2023/11/03

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天水圍區月內有機會有新盤推售，惟區內屋苑新錄低價成交。祥益地產高級分行經理林家倫表示，日前天水圍嘉湖山莊7期(景湖居)錄得一宗外區首置客的買賣成交個案。

林氏稱，上述所錄成交單位為7期14座低層B室，實用面積630平方呎，三房兩廳連套廁，日前獲區外首置客垂青。買家鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑周邊配套應有盡有，日常起居生活便利，而且原業主有意移民，因此願意調整價格，上述買家有感單位價格吸引，遂便決定以475.25萬元購入上址作自住之用，平均成交呎價為7,544元，稍低市場價成交。

原業主於2000年以168萬元購入，持貨23年，帳面獲利470萬元或2.8倍。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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