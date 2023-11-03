嘉湖山莊三房原業主有意移民　外區首置客低市價每呎7544元承接

天水圍區月內有機會有新盤推售，惟區內屋苑新錄低價成交。祥益地產高級分行經理林家倫表示，日前天水圍嘉湖山莊7期(景湖居)錄得一宗外區首置客的買賣成交個案。

林氏稱，上述所錄成交單位為7期14座低層B室，實用面積630平方呎，三房兩廳連套廁，日前獲區外首置客垂青。買家鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑周邊配套應有盡有，日常起居生活便利，而且原業主有意移民，因此願意調整價格，上述買家有感單位價格吸引，遂便決定以475.25萬元購入上址作自住之用，平均成交呎價為7,544元，稍低市場價成交。

原業主於2000年以168萬元購入，持貨23年，帳面獲利470萬元或2.8倍。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】築緊底？ 再尋底？

【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機