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【新股IPO】聯交所：過去8年350家公司上市年費出現誤差　多付約600萬元將安排退款

股市 18:35 2023/11/03

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【新股IPO】聯交所：過去8年350家公司上市年費出現誤差　多付約600萬元將安排退款

港交所 （00388） 旗下聯交所確認，經內部審查後發現，由於計算方法不準確，導致對部分股票發行人收取的上市年費與實際應繳費用出現誤差，有關問題現已糾正。聯交所正在聯繫所有被多收費用的發行人，安排退款，但不打算追收任何少收的費用。

聯交所聘請的獨立外部顧問就過去8年的上市年費收費情況進行了詳細分析，共發現約350家上市發行人受到影響，有些發行人少付了上市年費，也有發行人多付了上市年費，當中多付的金額總額約為600萬元，少付的金額總額約為300萬元。

正對其他計費流程進行更全面的分析

外部顧問亦發現，大約280（80%）受影響的發行人僅在8年中的一年內受到影響。在絕大部分的案例中，都曾有發行新股等公司行動，從而觸發了上市年費的計算需採用不同費率。出現有關計算誤差是由於在相關公司行動獲批當月（而不是生效當月）採用了不同費率計算收費。

聯交所表示，正對其他計費流程進行更全面的分析，以進一步提升營運水平，如有必要，將適時再作公布。

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編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 IPO
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