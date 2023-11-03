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辛偉誠再被轟「堅離地誠」鼓勵打工仔棄穩定收入創業

環球社會熱點 18:43 2023/11/03

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英國倫敦本月1至2日舉辦全球首屆人工智能（AI）安全高峰會，首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱有意將美國矽谷等地的創業文化移植到英國，鼓勵一眾打工仔放棄穩定收入去創業，再被轟離地。

Amazon被控違反壟斷法 用秘密演算法加價賺多78億元 【下一頁】

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）等商界領袖出席會議，馬斯克在會上表示，英國需要改變觀念以迎接創新企業文化。

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辛偉誠深表認同，並表示商界要如何將矽谷等地文化移植到世界各地，讓人們無懼放棄固定薪酬帶來的安全感，邁向創業並坦然接受失敗。

他又勉勵民眾：

你必須坦然接受失敗，並知道這只是過程一部分。

他指要扭轉文化很棘手，但卻是為培養創新企業而造就環境的重要部分。

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不少網民都認為辛偉誠的言論非常離地（out of touch），指部分人要打兩份工才能勉強生活，甚至有人要申領福利救濟金，而辛偉誠卻主張人們應跳出舒適圈創業。

有人表示如果辛偉誠希望有更多人創業，就應推行全民基本收入。也有民眾諷刺地表示，首相夫人為億萬富豪，自然能坦然接受失敗。

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責任編輯：鄭錦玲

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