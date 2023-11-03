專才「先免後徵」入市　斥1213萬買親海駅　因「減辣」料最少省182萬稅

長實集團（01113）旗下油塘新盤親海駅近日錄得一宗專才「先免後徵」入市成交，消息指，成交單位為親海駅1座低層A單位，實用面積736平方呎，三房戶型，成交金額為1,213萬，呎價約16,481元。

新買家為內地專才，被政府《施政報告》為樓市減辣推出「先免後徵」措施吸引專才在港置業安居所吸引，加上鐘情能眺望維港海景的單位，見親海駅交通方便，故買入上述單位自用。

據了解，該名專才符合「先免後徵」資格，料可以減免買家印花稅、新住宅印花稅稅率15%稅項，即約182萬元。同時該名專才採用發展商日前推出的「港人．專才」代繳印花稅優惠，料可享3.75%的代繳印花稅，即約45.5萬元。

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