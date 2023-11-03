英國央行暫停加息維持至5.25%水平 排除在短期內降息可能性

英國央行周四（2日）將利率維持在15年來的最高水平，並排除了在短期內降息的可能性，因為英國央行正在努力「擠出」全球主要富裕經濟體中最高的通脹率 。

英國央行表示經濟已接近衰退，未來幾年將不會有有意義的成長，但它還是強化了其將保持高借貸成本的訊息。貨幣政策委員會（MPC）以6:3的票數決定將銀行利率維持在5.25%的水平，這是在連續14次升息後重複9月份的決定，符合《路透社》對經濟學家的調查預期。



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英國央行表示：「貨幣政策委員會的最新預測表明，貨幣政策可能需要在較長時間內保持限制性。」2021 年 12 月至今年 8 月間的升息已經給英國經濟造成了壓力，升息的影響還有一半尚未顯現。

英國央行行長貝利（Andrew Bailey）警告不要自滿，他說通膨率仍然過高，英國央行決心讓通膨率回到2%的目標。他指：「我們將密切關注是否需要進一步加息。 但即使不需要，現在考慮降息也為時過早。」

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英國國債殖利率大幅下跌，因為投資人看到英國央行描繪的黯淡經濟圖景，認為英國央行的下一步利率舉措很可能會更低。貝利表示，英國央行將在足夠長的時間內保持貨幣政策的限制性，以 「從系統中擠出通脹」。它預計 7-9 月英國經濟不會成長，第四季僅成長 0.1%。 央行預測 2024 年英國經濟將達到零成長，2025 年僅成長 0.25%。即便如此，通脹率也只能在 2025 年底恢復到 2%，比先前的預測晚了約六個月。

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市場繼續押注英國央行將至少在明年 8 月之前維持利率不變，屆時可能會開始降息。 英國央行在其預測中沒有表現出挑戰這些預期的跡象。

經濟學家對銀行利率何時可能下降意見不一。 天達銀行的亨德森（Henderson）指出，隨著通膨降溫，銀行利率可能會在 2024 年第二季下降。 摩根大通的 Allan Monks 預測明年全年都將維持利率不變。

英國央行表示，隨著去年天然氣價格飆升的影響減弱，10 月的通膨率可能降至 4.8%，比 9 月低近兩個整點。不過，英國央行仍在密切關注薪資的強勁成長，擔心這會使物價壓力持續醞釀。

央行表示，官方勞動市場數據的 「不確定性越來越大」，因為調查的回覆率一直很低，但就業成長很可能比之前想像的要弱。 英國央行也預計，令人擔憂的強勁薪資成長將降溫。

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責任編輯：張瑋婷