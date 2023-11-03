【好去處】孫中山紀念館同樂日下周舉行 鑄幣機製作紀念幣 參加故事工作坊

下星期六及日，孫中山紀念館將舉辦一個精彩的同樂日活動，以香港博物館節2023的節目之一，讓市民更深入了解孫中山的革命歷程。透過多項免費活動，可以與家人享受愉快時光。

在孫中山紀念館的同樂日活動中，更可以親自參與鑄幣機製作紀念幣。此外，還有故事工作坊，透過精美的繪本，深入了解建於1914年的館址甘棠第的建築特色和歷史背景。除此之外，還有精彩的音樂匯演、中國傳統雜耍體驗以及有趣的問答小遊戲等活動。

孫中山紀念館位於中環半山衛城道七號，建於20世紀初的宅第，原本是商人何甘棠的住所，是香港現存少數的具有歷史價值的建築之一。於2010年被列為法定古蹟，更增添了它的特殊價值和魅力。

同樂日活動從上午10時至晚上7時。

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撰文：陳玉蓮