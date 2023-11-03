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【以巴戰爭】布林肯抵以色列 商討減加沙平民傷亡措施

環球政治 17:19 2023/11/03

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周五（3日）抵達以色列，將與以國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤。布林肯透露，他會與以方商討可採取哪些措施減少加沙（Gaza）平民傷亡。

【以巴戰爭】馬莎廣告捱轟 被指焚毀巴國旗同色聖誕帽 【下一頁】

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）控制的加沙衛生部周四（2日）表示，自開戰以來加沙已有最少9,061人死亡，包括3,760名兒童。聯合國獨立專家警告，加沙地區的巴勒斯坦人面臨種族滅絕的嚴重風險。 

今次為以巴戰爭爆發以來，布林肯第二度與內塔尼亞胡舉行會談。布林肯離開華盛頓時表示，他與內塔尼亞胡會晤期間，將討論盡量減少加沙平民傷亡的具體措施。

美方主張基於人道主義暫停軍事行動而非停火，認為後者反對哈馬斯有利。布林肯辦公室表示，布林肯接下來舉行的會談旨在尋求緊急機制，以緩解當地緊張局勢。

【以巴戰爭】美眾院通過1115億援以國法案 料難過參院 【下一頁】

白宮表明所有暫停軍事行動的做法應為暫時和局部，美方也不會阻止以色列自衛。

布林肯將於周六（4日）在安曼會見約旦外長薩法迪（Ayman Safadi）。薩法迪發聲明表示，以色列必須結束對加沙的戰爭，更聲稱以色列轟炸平民和圍困加沙已構成戰爭罪。

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責任編輯：鄭錦玲

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