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恒地西洋菜北街項目有機會下周上樓書　最快月內開售

股樓投資 18:12 2023/11/03

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恒基地產（00012）發展的長沙灣西洋菜北街目料短時間內推出應市，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目最快下周上載樓書及開放兩個交樓標準示範單位，當中一個屬兩房戶型。由於屬公司於新一份《施政報告》「減辣」後首個推出的新盤，將視乎市場反應再決定其後的銷售部署，很大機會月內推出發售。隨著「減辣」，睇樓量有所好轉，相信市場氣氛將會逐步回升。

資料顯示，上述項目提供492伙，其中主打一房及兩房，預計2025年9月底入伙，樓花期約23個月。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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