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【港元定存】港元3個月定存爆6.1厘超高息 符條件速賺7625元過肥年

Hot Talk 17:35 2023/11/03

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3個月港元定存衝越6厘再破頂

港元拆息轉跌，本周只得4間銀行加港元定期存款息，遠較前兩周各有11行鬥加為少；但仍有1個創新高息率：大新3個月年息6.1厘，以存款上限50萬元計，全期賺息逾7,625元。

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大新優待個人稅務貸款客 勁加3個月兩厘

大新於10月31日新推交稅「快應錢」，除了策動割喉戰，大打稅貸零息牌外；又「息」誘稅貸客，凡成功開立3個月定期存款，可享額外2厘定存息。以定存50萬元全新資金計，現時一般客戶3個月存息為 4.1厘，連同額外2厘，總年利率高達6.1厘，利息收入約為7,625元。

反映銀行資金成本的3個月拆息現僅得5.22厘，大新在牌面上是蝕息谷稅貸客。

本港貸款疲弱 市料港銀暫休戰

專家料業界暫趁淡季休戰，畢竟本港經濟復甦力度不似預期；復添息率高企，企業借貸意慾驟減，金管局最新數據顯示，今年首3季銀行貸款總額按年跌2.6%，港銀高息吸存乏貸款需求，相信須臨近本月底，同業因月結才掉頭加息。

本周有變化的定存息

銀行定期存款利率(厘)
3個月6個月9個月1年
匯立  4
(-1.1)		 
大眾銀行4.5
(-0.1)		   
花旗手機或網上銀行
4.5
(+0.07)		   
建行亞洲2個月
4.55
(+0.05)		   
大眾財務 4.7
(+0.15)		 4.7
(+0.15)
工銀亞洲4.8
(-0.1)		   
集友4.88
(+0.1)		   
大新稅貸客尊享
6.1
(+2)		   
註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

6行延長特惠息 大眾銀行順延至明年4月底

本周進入跨月度，共有8間銀行調整定存息，當中4加(集友、大眾財務、花旗及大新)1減(工銀亞洲)；另有3行加減不一(建行亞洲、匯立及大眾銀行)。

此外，另有6行延長特惠息：集友把半年4.7厘的截止期原本是10月底，剛延至11月8日；眾安1個月10厘順延至11月14日；創興3個月5厘息、工銀亞洲98天4.7厘、以及渣打7天10厘等，皆押後至11月底；大眾銀行透過其PBHK Digi手機銀行的牌價息，由額外加0.3厘減至0.2厘，優惠則推遲至明年4月底。

大新6.1厘晉級3個月榜首 抛離南商5.05厘

本周高息榜僅兩存期(3個月及9個月)大執位，先說3個月，大新優待稅貸客推逾6厘破頂息，取代南商的5.05厘居首。相反，匯立今天(11月3日)狠削9個月期，由5.1厘劈至4厘，遂失落榜首，由華僑銀行的4.65厘扒頭稱王。

  • 高息榜
  • 7天最高息：滙豐13厘
  • 1個月：眾安及滙豐10厘
    眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1,000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠剛順延至11月14日
    滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
  • 3個月：大新6.1厘
  • 半年：富邦5厘
  • 9個月：華僑銀行4.65厘
  • 1年：富邦5厘
  • 兩年：Mox3.8厘

花旗下調本港今年GDP預測0.4% 料只升3.6%
展望後市，下周五(11月10日)本港正式公布第3季經濟生產總值，預估數據只升4.1%遜預期，大行紛調低預測。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員下調今年全年及第4季GDP增長0.4個百分點，料2023年全年按年增長3.6%，以及第4季年增5.7%。至於明年全年料按年增長3.5%。

中銀香港及花旗齊料聯儲局12月14日不再加息

另聯儲局連續兩個月凍息，12月14日為今年壓軸議息，廖嘉豪預計美國不會再加息。

中銀香港投資管理總經理王兆宗說，自2022年6月以來，聯儲局持續縮減資產負債表；加上日本央行調整殖利率曲綫控制（Yield Curve Control）政策，令美國國內及最大海外美債投資者的投資需求同時有所下降。受供求因素影響，自9月以來，美國兩年及10年國債收益率利差已上升超過50點子，導致金融環境有所收緊，或降低再度加息的必要性。 

1個月港元拆息由升轉跌，報4.85厘。

傳渣打向特選客推3個月及半年「枱底價」4.9厘

檢視大行的高息榜，甫踏入11月渣打微調「枱底價」，向特選大戶推3個月及半年4.9厘、以及1年4.55厘；由於未悉上述特高息是否仍續有，故不放在比較列。

  • 比拼4大行的公開牌價息
  • 7天：滙豐13厘、恒生10.9厘、中銀及渣打10厘
  • 3個月：滙豐、中銀、恒生及渣打4.5厘
  • 半年期：中銀、滙豐、恒生及渣打4.5厘
  • 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

匯立劈9個月1.1厘至險守4厘 卻勁升1年期至4.9厘而奪冠

單以虛擬銀行相較量，本周僅1行調息：素來存息上落甚大的匯立(WeLaB Bank)，11月開局即把9個月勁加0.55厘至5.1超高息，可惜11月3日又急劈1.1厘至險守4厘；卻搶長錢，大幅提高1年0.35厘至4.9厘，抛離富融的4.6厘而重奪冠軍。

  • 比拼虛銀長短息王：
  • 1個月：眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘
  • 3個月：理慧(Livi Bank)4.6厘
  • 4個月：平安壹賬通(PAOB)4.7厘
  • 半年期：理慧4.7厘
  • 9個月：天星及匯立4厘
  • 1年期：匯立4.9厘、跑贏富融4.6厘，PAOB的4.5厘，天星的4.05厘、Mox的4厘、理慧3.4厘、以及眾安3.01厘
  • 兩年：Mox3.8厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券優惠剛延至今年底。

那邊廂，螞蟻銀行(ANT)另闢戰綫，谷「雙11及Black Friday購物低至半折，史上最強優惠」，至11月底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

 

 

 


 

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