德國9月出口按月降2.4% ING：淨出口六個季度中有四個季度拖累經濟

德國聯邦統計局周五（3日）的數據顯示，由於全球需求疲軟對出口造成了損害， 9 月出口環比降幅超過預期。德國9月出口較上月下降2.4%。 相比之下，LSEG 民調預測的降幅為 1.1%。

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荷蘭國際集團（ING）全球宏觀主管布熱斯基（Carsten Brzeski）說：「貿易不再像過去那樣成為德國經濟強勁復甦的成長動力，而是成為拖累。」他說，自2022年初以來，淨出口在六個季度中有四個季度拖累了經濟。

Brzeski說，供應鏈摩擦、全球經濟更加分散以及中國從一個充滿活力的出口目的地變為競爭對手，這些都是拖累德國出口部門的因素。

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本月對歐盟國家的出口下降了2.1%，對歐盟以外國家的出口下降了2.8%，其中對美國和中國的出口大幅下降。

統計局上調了前一個月的數據，將當月出口增幅從下降1.2%改為成長0.1%。數據顯示，9月進口也意外較上月下降1.7%。 先前的預測是成長 0.5%。9 月的外貿收支盈餘為 165 億歐元（175.4 億美元），而上個月的盈餘為 177 億歐元。

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責任編輯：張瑋婷