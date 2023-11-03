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【科技女股神】木頭姐Cathie Wood：持有10年資產要揀比特幣　抗通脹通縮勝黃金現金

股市 17:06 2023/11/03

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【科技女股神】木頭姐Cathie Wood：持有10年資產要揀比特幣　抗通脹通縮勝黃金現金

比特幣（Bitcoin）近日價格重上3萬以上，「木頭姐」Ark Invest行政總裁Cathie Wood出席節目時稱，將明確押注於比特幣，而不是黃金或現金，以防範未來十年可能出現的通縮。Cathie Wood重申，預計在人工智慧（AI）、電動車、機器人、基因組定序和區塊鏈等新技術支持下，物價將迎來下跌。

Cathie Wood被問及，她會選擇持有比特幣、黃金或是現金長達10年以上，Cathie Wood稱：「毫無疑問，比特幣。比特幣可以對沖通脹及通縮，因為不存在交易對手風險，而且機構幾乎不參與其中。」她形容，比特幣是「數碼黃金」。 

Cathie Wood一直唱好加密貨幣，她先前預測，未來十年比特幣的價格將超過100萬美元，但目前為35,000美元，大約是 2021 年高峰的一半。

市場正押注美國證交會（SEC）可能快將批准現貨比特幣ETF，帶動比特幣近日大幅上揚。現貨比特幣ETF 獲批的話，Cathie Wood亦是潛在得益者之一，因為Ark Invest已與 21Shares 一起申請推出比特幣 ETF，並投資Grayscale比特幣信託（GBTC），今年截至周三的回報率約為 224%，相比之下，比特幣漲幅約為 114%，而Ark上月出售部分 GBTC。

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編輯：李哲毅

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