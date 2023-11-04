【星展搶人才】人力資源管理新趨勢　藉大數據觀察內部供需變化

▲ 星展銀行（香港）董事總經理兼人力資源主管林靄欣認為，修讀人資管理絕非必要條件，但他們必須「理性」與「人性」兼顧。（陳卓賢攝）

人力資源（HR）管理是企業營運重要一環，其角色功能必須與時並進，滿足市場需求。對於有志投身該領域的人士，星展銀行（香港）董事總經理兼人力資源主管林靄欣認為，修讀人資管理絕非必要條件，但他們必須「理性」與「人性」兼顧，且要具備結構性思維（Structural Thinking）。

傾談了解多面向 給予關心重視

她解釋，科技會不斷推進HR管理進步，例如透過大數據分析，就能更易觀察人才市場和內部供需變化，也更清楚每位員工個性和技能配置，從而制定符合公司未來願景的人資計劃，滿足員工不斷變化的需求，這屬於理性的層面。

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但數據未必能代表一切，因此也要加入人性的元素，包括透過正式或非正式的會面溝通，聆聽他們的想法和需要。更重要是，傾談內容不應只關注公事，也要多了解同事其他面向，例如個人發展與理想、家庭生活近況等，以提供更合適的職涯規劃或工作安排。

林靄欣強調，惟有結合理性與人性，讓兩者互相解釋和演繹，才能為HR管理帶來前瞻性的結果；同時，這也令員工感受到來自公司的關心和重視，這對吸引和留住人才，也有一定助力。

iFlex彈性福利 讓員工選擇

以星展銀行為例，「P-R-I-D-E」是該公司的企業價值觀，其中包括：具使命感（Purpose-driven）、關係主導（Relationship-led）、創新（Innovative）、果斷（Decisive）及充滿歡樂（Everything Fun），尤其Everything Fun一環，更在其辦公室設計上清楚呈現。

例如在員工休息區域，設有圓枱、長枱、酒吧枱等不同風格的座位，滿足不同群組員工的聚餐和會客需求；也設有遊戲機和乒乓球枱等設施，給予充足的休閒空間，讓同事玩樂聯誼，寓工作於娛樂。

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星展銀行也為員工提供彈性福利計劃iFlex，每名同事每年都會獲得4,000港元iFlex$健康金額，可用作購買與健康或在家工作相關的產品或服務，例如在家工作設備、運動用品/健身會籍、旅行費用、視光服務、營養師諮詢服務甚至樂園門票等。

此外，同事亦可靈活運用iFlex$調整員工醫療保險的額度，在毋須增加額外成本的情況下，為自己及家人購買最合適、更個人化的福利保障。

記者：陳卓賢

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