  • 27°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Web3創作】The Sandbox舉辦首屆 「全球創作者日」　開放平台及1億SAND幣遊戲製作者基金

科技 17:27 2023/11/03

分享：

分享：

The Sandbox於香港舉辦首屆 「全球創作者日」並宣佈正式開放平台及1億SAND幣遊戲製作者基金。

為進一步拓展Web3，Animoca Brands子公司The Sandbox過去積極招兵買馬，例如上月就宣佈聘請前Apple高管兼遊戲行業資深人士出任首席内容官。The Sandbox今（3日） 舉行首屆「全球創作者日」並公佈2024年大計，表示全力支持内容創作者在The Sandbox地圖上建構達2,000項全新體驗。由2024年起，將有全新的1億SAND幣基金將驅動更多創作者。

The Sandbox回顧自2021年以來，遊戲製作者基金已為超過200個專案資助了1,000萬
SAND幣，包括Chicago Noir、Astro Archaeologist 、Rare Ndyrs Hunter等。據The
Sandbox表示：「這套以DAO為基礎的選擇系統不僅會獎勵創，和人容，新內容吸引玩家投入平台同樣會獲獎勵」，並深信這種獎勵形式將啟發創作者「開發更多令人樂而忘返的體驗」。

【機迷熱話】PS5 Slim偷步開售？　網民發佈一系列輕薄版PS5比拼照

【Vertu手機】Web3手機METAVERTU2攻港　結合AI解決數據私隱洩漏風險

目前已有超過200間工作室參與該平台的內容創作，並正製作200項嶄新體驗；還有13萬名創作者和24,000名LAND地主。據透露，該平台已開通逾500萬個用戶帳號，當中超過三成來自亞洲。該公司聯合創辦人Arthur Madrid和Sebastien Borget有鑑於平台在亞洲愈來愈受歡迎，因此特別選擇於香港舉行首屆「全球創作者日」。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】政府修例要求餐具走塑創造環保新機遇 Vegware推植物纖維餐具
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI爭議】AI App廣告未經許可　生成黑寡婦Scarlett Johansson聲音
今日
【AI爭議】AI App廣告未經許可　生成黑寡婦Scarlett Johansson聲音
【攻串流市場？】NASA下周推出「NASA＋」　主打無廣告、免費睇（有片）
2023/11/02
【攻串流市場？】NASA下周推出「NASA＋」　主打無廣告、免費睇（有片）
【會議溝通】Zoom AI Companion新功能助分析演講表現　支援語言增至32種
今日
【會議溝通】Zoom AI Companion新功能助分析演講表現　支援語言增至32種
【Google動向】Gboard輸入法測試新功能　直接複製圖片文字
今日
【Google動向】Gboard輸入法測試新功能　直接複製圖片文字

你可能感興趣

【AI爭議】AI App廣告未經許可　生成黑寡婦Scarlett Johansson聲音
今日 13:04
【AI爭議】AI App廣告未經許可　生成黑寡婦Scarlett Johansson聲音
【攻串流市場？】NASA下周推出「NASA＋」　主打無廣告、免費睇（有片）
15:27 2023/11/02
【攻串流市場？】NASA下周推出「NASA＋」　主打無廣告、免費睇（有片）
【會議溝通】Zoom AI Companion新功能助分析演講表現　支援語言增至32種
今日 09:00
【會議溝通】Zoom AI Companion新功能助分析演講表現　支援語言增至32種
創新科技及應用 電玩手遊 科技產品 遊戲 香港 亞洲

下一篇文章

【機迷熱話】PS5 Slim偷步開售？　網民發佈一系列輕薄版PS5比拼照
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款