【Web3創作】The Sandbox舉辦首屆 「全球創作者日」　開放平台及1億SAND幣遊戲製作者基金

▲ The Sandbox於香港舉辦首屆 「全球創作者日」並宣佈正式開放平台及1億SAND幣遊戲製作者基金。

為進一步拓展Web3，Animoca Brands子公司The Sandbox過去積極招兵買馬，例如上月就宣佈聘請前Apple高管兼遊戲行業資深人士出任首席内容官。The Sandbox今（3日） 舉行首屆「全球創作者日」並公佈2024年大計，表示全力支持内容創作者在The Sandbox地圖上建構達2,000項全新體驗。由2024年起，將有全新的1億SAND幣基金將驅動更多創作者。

The Sandbox回顧自2021年以來，遊戲製作者基金已為超過200個專案資助了1,000萬

SAND幣，包括Chicago Noir、Astro Archaeologist 、Rare Ndyrs Hunter等。據The

Sandbox表示：「這套以DAO為基礎的選擇系統不僅會獎勵創，和人容，新內容吸引玩家投入平台同樣會獲獎勵」，並深信這種獎勵形式將啟發創作者「開發更多令人樂而忘返的體驗」。

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目前已有超過200間工作室參與該平台的內容創作，並正製作200項嶄新體驗；還有13萬名創作者和24,000名LAND地主。據透露，該平台已開通逾500萬個用戶帳號，當中超過三成來自亞洲。該公司聯合創辦人Arthur Madrid和Sebastien Borget有鑑於平台在亞洲愈來愈受歡迎，因此特別選擇於香港舉行首屆「全球創作者日」。

責任編輯：張寶燕



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