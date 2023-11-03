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【互認基金】北上基金累計淨吸資162億元 今年激增49億元

Hot Talk 16:50 2023/11/03

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北上基金吸金額重返兩年多前高位

中港互認基金的北熱南冷差距擴大，因香港基金在內地北上銷售勁吸金，據外滙管理局最新統計，截至9月底止北上基金4連升，令累計淨認購額為164.45億元（人民幣，下同），乃自2021年7月的165億元以來、逾兩年多以來最好。今年首9個月吸資額驟增49.03億元，或急升42%

反觀南下基金年初至今首9個月累計淨吸資僅10.61億元，只增4,122萬元，且後勁不斷，9月已呈走資，市料或因自5月17日起人民幣跌破7算後，更屢創新低，人幣產品遭拋售。

 南下產品由47隻減至44隻 市料3產品退場 北上基金約37隻 

互認基金自2015年開通，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售，截至今年6月底，現時北上基金約有37隻。相反，內地把招牌產品在港推的南下基金，現約有44隻，較之前47隻減少，相信有業界退場，撤銷3隻產品；市料在零售層面正式開賣唯恐少於廿隻。

在這8年間，北上基金累計吸金較南下產品多逾150億元；可惜仍未重上2020年4月高峰時的175億元。

最近兩年北水焦點落在理財通 互認基金恐受冷待

業界指過往兩年市場的焦點落在「跨境理財通」，互認基金唯恐漸遭邊緣化。畢竟理財通剛實施兩年，截至9月底，個人投資者有6.06萬人，較去年底多1.99萬人，增幅為48.9%；跨境滙劃金額更急升2.32倍，至73.77億元（人民幣，下同），尤其是今年初中港恢復通關，令參與人數顯著增加。

北向通旺丁吸客逾4萬 南向通旺財吸金22億

分析指，雖然「北向通」的港澳投資者人數升幅較大，但涉及金額則以「南向通」的內地個人投資者較多，北水持有港澳投資產品中，佔98.2%投放於存款。

截至10月19日「跨境理財通」兩周年，「南向通」已使用額度22.17億元，佔總額度的1.48%；「北向通」為2.6億元，佔總額度僅0.17%。

人民銀行廣州分行數據顯示，截至9月底，參與「北向通」的港澳投資者有4.41萬人，較去年底約2.89萬人，增加52.6%；「南向通」的內地投資者1.65萬人，相對去年底的1.19萬人，升幅約38.7%。

「南向通」98%投放存款 約佔18億元

盡管內地投資者佔整體參與人數的比重僅27%，惟涉及投資金額較多。截至9月底，「跨境理財通」的個人投資者購買產品市值餘額為21.04億元，較去年底的6.4億元，規模擴大近2.29倍，其中「南向通」項下，內地個人投資者持有港澳投資產品市值餘額18.8億元，佔整體逾89%，較去年底升近3.81倍；但當中18.47億元（98.2%）投放於存款，投資基金及債券分別僅佔0.26億元及0.07億元。

至於「北向通」項下，截至9月底，港澳投資者持有境內投資產品市值餘額2.24億元，較去年底的2.49億元，減少10%，其中理財產品佔1.5億元，基金產金只佔0.74億元。

此外，證監會早前的季度報告中顯示，今年第二季香港基金在內地的淨認購額為4.4359億元，遠低於首季的31.2億元。至於次季內地基金在港的淨認購額為1,498萬元，也低於首季的4,269萬元。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

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