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【新股IPO】友寶在線2429首日掛牌升41% 一手帳面賺2115元

股樓投資 18:33 2023/11/03

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內地自動售貨機經營商友寶在線(02429)首日掛牌，開市較招股價10.35元高開21%，報12.5元，最高曾見14.98元，收市報14.58元，升近41%;全日成交470萬股，涉資6,286萬元，以每手500股計，一手帳面賺2,115元。

 

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

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【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

根據弗若斯特沙利文資料，以交易商品總額及網絡規模計算，於2019至2022年四年，友寶在內地無人零售行業均排名第一。是次來港上市共發售2,257.65萬股H股，並已引入包括奈雪的茶(02150)、商湯(00020)旗下SensePower、魏晉兵及馬六甲四名基石投資者，合共認購1,116.55萬股H股。

 

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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其中10%公開發售獲逾10倍超購，認購一手中籤率15%，並以近招股價中間價10.35元定價，其招股價範圍介乎9.4至11.4元。集資所得，其中約80%將用於擴大點位網絡覆蓋面及滲透率。中信建投國際及華泰國際為聯席保薦人。

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記者：張以正

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