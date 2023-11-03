【新股IPO】友寶在線2429首日掛牌升41% 一手帳面賺2115元

內地自動售貨機經營商友寶在線(02429)首日掛牌，開市較招股價10.35元高開21%，報12.5元，最高曾見14.98元，收市報14.58元，升近41%;全日成交470萬股，涉資6,286萬元，以每手500股計，一手帳面賺2,115元。





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根據弗若斯特沙利文資料，以交易商品總額及網絡規模計算，於2019至2022年四年，友寶在內地無人零售行業均排名第一。是次來港上市共發售2,257.65萬股H股，並已引入包括奈雪的茶(02150)、商湯(00020)旗下SensePower、魏晉兵及馬六甲四名基石投資者，合共認購1,116.55萬股H股。

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其中10%公開發售獲逾10倍超購，認購一手中籤率15%，並以近招股價中間價10.35元定價，其招股價範圍介乎9.4至11.4元。集資所得，其中約80%將用於擴大點位網絡覆蓋面及滲透率。中信建投國際及華泰國際為聯席保薦人。

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記者：張以正