【百分百擔保貸款】李令翔：計劃累計壞帳率約10%且有上升趨勢　續處理貸款管理和債務追討等後續工作

▲ 【百分百擔保貸款】李令翔：計劃共批出46.6億貸款、累計壞帳率約10% 續處理貸款管理和債務追討等後續工作

「百分百擔保個人特惠貸款計劃」於今年4月底結束，按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔在匯思撰文時指，計劃合共批出貸款共46.6億港元，惠及超過5.9萬人，平均每人貸款額為7.85萬元，其中約三分之一借款人在失去主要經常性收入前的每月收入為1.2萬元或以下，故計劃幫助不少基層市民渡過暫時的困難。

計劃推出時以25%作為假設整體壞帳率

李令翔指，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」是非常時期下的紓困措施，在設計時已考慮到申請審批程序既要簡便快捷，也要防範濫用，在兩者之間作出合理的平衡，鑑於貸款申請者為失業人士而且無須通過信用評估，計劃推出時以25%作為假設整體壞帳率，「實際的累計壞帳率雖低於原本假設，但有逐漸上升趨勢，現時約為10%。」

李令翔稱，壞帳增加並非意料之外，因計劃下的借款人有一段時間失去了主要經常性收入，財務狀況較不理想，而壞帳率將來的變化，將取決於香港的經濟環境、不同行業的復蘇步伐和個別借款人的財務狀況等。

會與執法機構聯絡跟進涉嫌違法行為

「若按證公司或貸款機構在檢視個案時發現借款人有涉嫌違法的行為，例如懷疑使用虛假文書等，會與執法機構聯絡跟進，至於個別借款人如因持續失業或傷病等情況，出現真正困難而暫時未能還款，貸款機構會與他們商討債務緩解方案，盡量達致可行的還款安排。」

李令翔表示，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」已完成使命，在疫情期間為有需要的人士提供了支援，按證公司與貸款機構會繼續合作，處理貸款管理和債務追討等後續工作，盡量確保計劃涉及的公共資源得到妥善運用。

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編輯：陳韻妍