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【裝修攻略@iM網欄】轉插VS變壓，一文簡單話你知 

名人薈萃 22:12 2023/11/03

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不同國家的插頭，有不同的形狀，同時也有不同的電壓。

有些旅遊新手以為，只要安裝轉插，就可以在外地使用由本地帶去的電器。

注意，插座的插槽形狀一樣，絕對不代表兼容。因此，即使使用了轉插器，仍不代表可以在A國安全使用B國的電器。比如說，泰國和加拿大的插座是一樣的樣式，但泰國的電壓是220V，加拿大是110V。

將泰國的電器帶去加拿大，會因「不夠力」用不到；將加拿大的電器帶來泰國，就會「太大力」推爆部電器，電器會燒毀。

要在A國用B國的電器。要不電器寫明兼容國際電壓如「100V-250V」，要不另外使用變壓器，要不就使用變壓的轉插器。

以上小知識是否實用又清楚呢？其實很多家居常識只要掌握了，都是一世通用、又非常實用的。想了解更多請看 deco-academy.com/lessons 查閱DIY班、電氣班，和更多家居維修課程和教學啦！

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筆者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

漫畫 : 修佬 ＠裝修佬

欄名 : 裝修攻略

 

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