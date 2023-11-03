【裝修攻略@iM網欄】轉插VS變壓，一文簡單話你知 

不同國家的插頭，有不同的形狀，同時也有不同的電壓。

有些旅遊新手以為，只要安裝轉插，就可以在外地使用由本地帶去的電器。

注意，插座的插槽形狀一樣，絕對不代表兼容。因此，即使使用了轉插器，仍不代表可以在A國安全使用B國的電器。比如說，泰國和加拿大的插座是一樣的樣式，但泰國的電壓是220V，加拿大是110V。

將泰國的電器帶去加拿大，會因「不夠力」用不到；將加拿大的電器帶來泰國，就會「太大力」推爆部電器，電器會燒毀。

要在A國用B國的電器。要不電器寫明兼容國際電壓如「100V-250V」，要不另外使用變壓器，要不就使用變壓的轉插器。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

漫畫 : 修佬 ＠裝修佬

欄名 : 裝修攻略