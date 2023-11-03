蘋果季績超預期 惟銷售連跌四季

蘋果公布第四財季業績，銷售額和每股盈利均超出分析師預期。

第四財季，蘋果每股盈利為1.46元（美元，下同），高過預期的1.39元；收入按年跌0.7%至895億元，超過預期的892.8億元；淨利潤按年升10.8%至229.6億元。

不過，該公司整體銷售額連續第四個季度下滑，除iPhone外，其他硬件業務均出現下滑。值得注意的是，Mac和iPad的銷量大幅下滑。Mac銷售額按年下降了近34%，iPad收入則下降10%。可穿戴裝置業務部門（包括AirPods等耳機和Apple Watch銷售）也出現按年萎縮。

蘋果服務部門（包括iCloud存儲和Apple Music等線上訂閱服務）表現良好，收入達到223.1億元，超出預期，按年增長16%，創下了蘋果的最高紀錄，並顯示出持續增長的態勢。

展望未來，蘋果雖沒有提供正式的業績指引，但公司首席財務官Luca Maestri說：「盡管今年少了一周，但預計截至12月底的季度，總收入將與去年相近。」 換言之，公司認為投資者不應對該季收入增長抱有期望，即便該季是蘋果業務一年中最繁忙、最重要的時期。

受前景展望影響，蘋果股價公布業績後的盤後交易時段，下跌超過3%。

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