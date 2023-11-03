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【大行點睇】大和：漲價對收入提振或好壞參半 下調康師傅目標價至11元

股樓投資 21:24 2023/11/03

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大和表示，受原林料和勞動成本上漲影響，康師傅控股（00322）昨日宣布上調部分飲料SKU的零售價格。該行認為漲價將緩解集團2024年的利潤壓力，但考慮到激烈競爭中潛在的銷售壓力，對收入的提振可能會好壞參半。該行將其目標價從11.5元下調4%至11元，維持「持有」評級。

 

 

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由於平均售價上漲，該行將公司2024至2025年盈利預測上調1%，但當中銷售預測略有下降，部分抵消了加價影響。 


 

 

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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早前內地傳媒報道，康師傅旗下杭州頂津食品發布通知，康師傅茶或果汁系列產品由11月起，終端建議零售價進行調整，加幅介乎0.5元至1元人民幣。康師傅則回應稱，確實有漲價通知。受原材料及員工成本上漲等因素影響，全國零售價將統一調整，線下具體價格調整可能需要時間實施。

 

 

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記者：鄭昊彤

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