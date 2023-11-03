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【大行點睇】料業務改善及潛在利息成本下降下可獲重估 摩通一舉升香港寬頻「減持」至「增持」

股樓投資 21:00 2023/11/03

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摩根大通表示，預計香港寬頻（01310）將在住宅或企業業務改善，以及2025財年潛在利息成本下降的利好因素下可獲得重估，決定一舉將集團評級由「減持」升至「增持」，目標價亦由3.7元上調至4.5元。

 

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

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該行表示，將集團2024及2025年的盈測分別上調15%和48%。另稱由於投資人對利率上升、業務低迷及對2023財年下半年的盈警，香港寬頻股價自年初至今已下跌42%。根據該行估計，集團2024及2025財年股利年利率分別為15%及20%，具有吸引力。

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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