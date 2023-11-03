【券商點睇】澳門10月博彩毛收入恢復量創新高 推薦金沙中國

中泰證券表示，澳門10月博彩毛收入恢復至2019年同期的73.7%，為2023年最高。該行預期下半年客流恢復程度持續回溫，但長假期後，入澳客流或小幅回落，跟團遊、航班數等仍是影響客流的主要因素。隨著上述因素的逐漸改善，澳門入境客流恢復程度可望持續回升。該行又料明年澳門博彩企業業績預期將顯著改善，持續推薦金沙中國（01928），維持「買入」評級。

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根據澳門博彩監察協調局資料，10月澳門幸運博彩毛收入達195.01億澳門元，較去年同期成長4倍。受惠於國慶假期，10月毛收入較上季成長30.6%。從恢復程度來看，10月幸運博彩毛收入恢復至2019年同期的73.7%，恢復程度較上季提升6個百分點，為2023年新高。1至10月份，澳門幸運博彩毛收入累計1,484.49億澳門元，恢復至2019年的60.2%。

暑期旺季過後，9月澳門入境客流季減，符合先前預期。根據澳門統計暨普查局數據，9月澳門入境旅客達230萬人次，較去年同期成長312.5%，季減28.6%。從恢復程度來看，9月入境客流恢復至2019年同期的83.2%，季減6個百分點。1-9月，澳門入境客流達1,993萬人，已恢復至2019年同期的66%。值得注意的是，9月跟團入境旅客達13.3萬人次，在入境旅客整體環比下降的背景下，實現了環比小幅正增長。





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據澳門旅遊局數據，中秋節、國慶日8天假期期間，澳門入境旅客總量達93萬人次，飯店平均入住率達87.9%。日均旅客11.7萬人次，恢復至2019年（每日平均14.1萬）的82.8%。相較於2023年五一期間，日均入澳客流9.8萬人次，恢復至2019年（日均15.9萬）的61.8%。該行指「雙節」客流的恢復程度已明顯提升，但受到報復性出遊降溫、出國遊分流等因素影響，「雙節」期間的客流仍略低於該行預期。

該行預期下半年客流恢復程度持續回升。「雙節」過後，入澳客流或小幅回落，跟團遊、航班數等仍是影響客流的主要因素。9月內地赴澳航班886架次，僅恢復至2019年同期的69.3%。隨著上述因素的逐漸改善，澳門入境客流恢復程度可望持續回升。

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記者：鄭昊彤